Vantage Data Centers fait son entrée sur le marché londonien grâce à un investissement de 500 millions de livres sterling





Vantage Data Centers, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de campus de centres de données hyperscale, a annoncé aujourd'hui son entrée à Londres avec le développement d'un campus de 48MW pour un montant de 500 millions de livres sterling. En outre, la société a ouvert un deuxième centre de données de 40MW sur son campus actuel à Cardiff.

Implanté sur près de cinq acres (deux hectares) dans le quartier PowerGate de North Acton, une communauté de centres de données bien établie dans le nord-ouest de la ville, le campus londonien de Vantage totalisera 430 000 pieds carrés (40 000 mètres carrés) répartis sur deux centres de données à étages de 24MW, une fois qu'il sera entièrement développé. La première installation ouvrira ses portes aux clients hyperscale et aux fournisseurs cloud en fin 2024, ce qui constituera le 11e campus de Vantage dans la région EMEA.

« Vantage a connu une croissance rapide au cours des trois dernières années, alors que nous continuons à développer des campus de centres de données de pointe dans toute la région EMEA », a déclaré Antoine Boniface, président de Vantage Data Centers, EMEA. « Londres étant l'un des plus grands marchés de centres de données au monde, cette expansion renforce le rôle de Vantage à l'avant-garde de la révolution de l'infrastructure numérique. Compte tenu de l'inventaire relativement faible disponible à Londres et des besoins en hausse, nous sommes idéalement positionnés pour répondre aux besoins de nos clients ».

Londres est le plus grand des marchés de centres de données FLAP (Francfort, Londres, Amsterdam et Paris), soutenu par le rôle de premier plan du Royaume-Uni dans l'adoption de l'infrastructure cloud publique. Les résultats de Structure Research indiquent que les offres de centres de données hyperscale représentent actuellement 48 % du marché londonien, qui devrait atteindre 66 % d'ici à 2027, ce qui fait de Vantage le moment idéal pour entrer dans l'arène.

« La demande continue de centres de données à Londres offre une occasion privilégiée pour Vantage Data Centers de faire son entrée sur ce marché très convoité », a déclaré Tim Kay, directeur adjoint de la technologie, Département du commerce international à Londres. « La présence de Vantage à Londres jouera un rôle essentiel en permettant aux entreprises technologiques de pointe de disposer de capacités informatiques supplémentaires pour soutenir les initiatives de transformation numérique et l'adoption du cloud ».

Outre le développement de son campus de Londres, Vantage a achevé la première phase (12MW) d'une deuxième installation de 40MW sur son campus en pleine croissance à Cardiff, situé au Pays de Galles, le deuxième marché de centres de données le plus important du Royaume-Uni. La nouvelle installation affiche l'un des taux d'efficacité en matière de consommation d'énergie (PUE) les plus bas de toutes les installations de Vantage, en partie grâce à son système de refroidissement indirect par évaporation libre extrêmement économe en énergie, qui élimine le besoin de compresseurs dans le cycle de refroidissement.

Une fois entièrement développé, le campus qui s'étend sur 46 acres (19 hectares) comprendra trois centres de données d'une puissance totale de 148MW, répartis sur 2 millions pieds carrés (186 000 mètres carrés). Idéalement situé dans le couloir technologique du Royaume-Uni, près de la M4 et à seulement 100 miles (160 kilomètres) de la densité urbaine de Londres, le campus offre de nombreuses options de connectivité avec une faible latence entre le Pays de Galles et Londres, inférieure à 1,5 milliseconde. Ce campus respectueux de l'environnement fonctionne entièrement à partir de sources d'énergie renouvelables.

« Nous sommes ravis d'accueillir les clients dans notre tout nouveau centre de données à Cardiff », a déclaré Justin Jenkins, directeur d'exploitation de Vantage, Europe et président, Royaume-Uni. « L'investissement important que Vantage réalise au Pays de Galles transforme la région en l'un des principaux centres de données d'Europe et en une région de référence en matière de solution cloud au Royaume-Uni. C'est une excellente nouvelle pour l'économie locale, car la capacité supplémentaire attirera davantage d'entreprises internationales dans la région, ce qui assurera du travail supplémentaire à des centaines d'entrepreneurs locaux sur le site et créera de nouvelles possibilités d'emploi permanent ».

En décembre 2021, Vantage a ouvert un bureau d'entreprise dans le quartier de Farringdon, au centre de Londres, afin de soutenir les opérations d'expansion de la société dans la région EMEA.

À propos de Vantage Data Centers

Vantage Data Centers alimente, refroidit, protège et connecte la technologie des hyperscalers, des fournisseurs cloud et des grandes entreprises les plus connus au monde. Avec un développement et des activités sur cinq continents en Amérique du Nord, dans les régions EMEA et Asie-Pacifique, Vantage a fait évoluer la conception des centres de données de manière innovante permettant ainsi d'assurer des gains spectaculaires en matière de fiabilité, d'efficacité et de durabilité dans des environnements flexibles qui peuvent évoluer aussi rapidement que le marché l'exige.

Pour plus d'informations, visitez http://www.vantage-dc.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 janvier 2023 à 17:20 et diffusé par :