Le nouveau président et chef de la direction d'Appen accélérera la prochaine vague d'adoption de l'IA en entreprise





KIRKLAND, Washington, 10 janvier 2023 /CNW/ - Appen Limited (ASX : APX), chef de file mondial de confiance en matière de données de haute qualité pour le cycle de vie de l'IA, a annoncé aujourd'hui officiellement les débuts d'Armughan Ahmad en tant que président et chef de la direction. Fort de plus de 25 ans d'expérience dans l'expansion d'entreprises technologiques multimilliardaires et l'établissement d'équipes mondiales solides, M. Ahmad prévoit d'accélérer leur adoption sur le marché en pleine croissance de l'IA.

« Je suis ravi de rejoindre Appen en tant que nouveau chef de la direction et de permettre à nos clients de créer des applications d'IA essentielles qui offrent une nouvelle expérience client. Le rythme de l'IA s'accélère avec les innovations en IA génératives comme ChatGPT et DALL.E d'Open AI. En tant que chef de file de l'industrie de l'IA qui connaît une croissance rapide et a généré des revenus de plus de 440 millions de dollars à l'exercice fiscal 2021, Appen est bien placée pour évoluer au rythme des besoins changeants de l'IA, et je crois que nous avons une occasion unique d'offrir une IA éthique et fiable pour de bon. En tant que principal fournisseur de données pour l'IA, nous avons la responsabilité d'établir la norme d'excellence et d'intégrité dans l'industrie. Nous continuerons de repousser les limites de l'IA et d'avoir un impact positif et durable sur le monde. »

Avant de se joindre à l'équipe, M. Ahmad a été président et associé directeur du numérique chez KPMG, un chef de file mondial dans la prestation de services novateurs de transformation numérique dans l'ensemble des secteurs de l'industrie. Avant de se joindre à KPMG, il a été vice-président principal et directeur général chez Dell Technologies (NYSE : Dell), où il a dirigé les activités relatives au nuage, au CHP et aux solutions de l'entreprise. Il a supervisé les activités liées aux produits, à l'ingénierie, aux ventes, au marketing, aux services et aux alliances, faisant passer le chiffre d'affaires à plusieurs milliards de dollars. M. Ahmad a joué un rôle essentiel dans l'intégration de l'acquisition de stockage de données EMC de Dell, en archivant plusieurs plateformes multimédias, dont Microsoft, VMWare et RedHat.

Appen est un chef de file de sa catégorie, offrant des produits et des services d'IA à de nombreuses entreprises technologiques parmi les plus importantes au monde et à des clients Fortune 500 à l'échelle mondiale. D'importants clients, dont Microsoft, Google, Amazon, Salesforce, Airbus, Bloomberg, Pinterest, Home Depot et Siemens, comptent sur Appen pour alimenter leurs applications d'intelligence artificielle.

Appen est à l'avant-garde de l'IA novatrice depuis plus de 25 ans. Tout au long de l'évolution de l'industrie, nous sommes restés déterminés à fournir à nos clients des données de formation sur l'IA de grande qualité. Nous avons permis à nos clients de développer certains des systèmes d'IA les plus avancés, comme les algorithmes de recherche, la conduite autonome et les systèmes d'interface vocale.

En automatisant nos tâches les plus répétitives, l'IA générative ouvre la voie à l'ère des collaborateurs alimentés par l'IA. Ces derniers peuvent maintenant consacrer plus de temps à leur stratégie, à la créativité et à l'innovation.

« L'IA est là pour augmenter nos tâches, pas pour atteindre notre but. Ce ne sont que des outils. Nous sommes l'ingrédient magique. Elle accélère la collaboration entre l'homme et la machine en conservant notre essence et en ajoutant quelques éléments fantastiques pour le plaisir et le travail, tout en nous donnant les moyens de contribuer à l'avènement d'une nouvelle ère pour la réussite humaine. C'est une occasion importante pour Appen de tirer profit de la prochaine vague de croissance de l'IA en tirant parti de notre technologie et de notre public diversifié à l'échelle mondiale », a déclaré M. Ahmad.

À propos d'Appen

Appen est un chef de file mondial dans le domaine des données pour le cycle de vie de l'IA. Misant sur plus de 25 ans d'expérience dans l'approvisionnement en données, l'annotation des données et l'évaluation des modèles par les humains, nous permettons aux organisations de lancer les systèmes d'intelligence artificielle les plus novateurs au monde.

Notre expertise comprend une audience mondiale de plus d'un million d'entrepreneurs qualifiés qui parlent plus de 235 langues, dans plus de 70 000 emplacements et 170 pays, et la plateforme d'annotation de données assistée par IA la plus avancée de l'industrie. Nos produits et services donnent aux chefs de file des secteurs de la technologie, de l'automobile, des services financiers, de la vente au détail, des soins de santé et des gouvernements la confiance nécessaire pour lancer des produits d'IA de calibre mondial.

Fondée en 1996, Appen a des clients et des bureaux dans le monde entier.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

Christina Golden

Gestionnaire principale des relations publiques, Appen

[email protected]

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1980260/Why_I_Joined_Appen_as_CEO.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1980261/Armughan_Headshot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/959711/Appen_Logo_v2.jpg

SOURCE Appen

Communiqué envoyé le 10 janvier 2023 à 16:19 et diffusé par :