Andersen Global renforce sa présence en Autriche





Andersen Global poursuit ses efforts d'expansion en Europe grâce à un accord de collaboration avec le cabinet d'avocats à services complets CHG Czernich Rechtsanwälte, ce qui permet à l'organisation de se doter de ressources juridiques supplémentaires et de renforcer sa présence en Autriche.

Fondé en 1999, CHG propose des services juridiques aux entreprises de tous les secteurs d'activité. Le travail du cabinet d'avocats est organisé en cinq groupes spécialisés dans les domaines suivants : droit commercial et des sociétés, droit des affaires, droit immobilier, droit public et des marchés publics, et droit bancaire et financier. Dirigé par l'associé-gérant Dietmar Czernich, CHG possède des bureaux dans trois villes autrichiennes, à savoir Innsbruck, Vienne et St. Johann/Kitzbühel.

« Nous comprenons extrêmement bien les besoins de nos clients et nous savons combien il est important de proposer des solutions homogènes à l'échelle régionale et mondiale », a déclaré Dietmar Czernich. « Au moment où l'espace juridique ne cesse de se complexifier, la collaboration de notre cabinet d'avocats avec Andersen Global nous permet d'accroître nos ressources et de maintenir notre avantage concurrentiel dans la région afin de répondre aux attentes des clients. »

Et le président d'Andersen Global et PDG d'Andersen, Mark Vorsatz, d'ajouter : « CHG perfectionne son savoir juridique de manière exemplaire depuis plus de 20 ans, ce qui sera très utile à notre équipe dans la région. Son arrivée au sein de notre organisation mondiale vient consolider notre vaste empreinte fiscale et juridique en Autriche. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composés de professionnels du droit et de la fiscalité du monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 13 000 professionnels à l'international et arbore une présence dans plus de 390 villes par le biais de ses cabinets membres et collaborateurs.

