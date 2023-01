Supermicro présente un nouveau portefeuille de serveurs X13 plus performants, plus rapides et plus écologiques, dotés de processeurs évolutifs Intel® Xeon® de 4e génération





Plus de 50 modèles sont disponibles, dont les performances sont optimisées pour l'infrastructure fondée sur des systèmes de dernière génération, de la périphérie jusqu'aux datacenters, afin de piloter des solutions d'IA, de cloud et de la 5G/Edge à grande échelle

SAN JOSÉ, Californie, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fournisseur de solutions informatiques globales pour le cloud, l'IA/ML, le stockage et la 5G/Edge, lance le portefeuille de serveurs et de stockage de niveau 1 le plus étendu du secteur avec plus de 15 familles de systèmes optimisés pour les performances, axés sur les charges de travail liées à l'IA, au HPC (calcul intensif), au cloud computing, aux médias, aux entreprises et à la 5G/TelCo/Edge. Les systèmes meilleurs, plus rapides et plus écologiques basés sur les tout nouveaux processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération (anciennement Sapphire Rapids) offrent jusqu'à 60 % de meilleures performances optimisées pour la charge de travail, ainsi qu'une sécurité (source matérielle de confiance et d'attestation) et une maniabilité améliorées. Ces systèmes sont en outre sont plus rapides avec l'accélération de l'IA intégrée, du stockage et du cloud, et plus écologiques avec des options de température ambiante élevée et de refroidissement liquide qui réduisent l'impact environnemental et les coûts d'exploitation.

« Le vaste portefeuille de plus de 15 familles de serveurs X13 de Supermicro comprend des performances, des fonctionnalités et des conceptions à coûts optimisés pour des datacenters spécifiques et des charges de travail intelligentes », a déclaré Charles Liang, PDG de Supermicro. « Nos systèmes équipés des nouveaux processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération sont en mesure d'atteindre de nouveaux sommets en termes de performances globales et de performances par watt. En plus du processeur, chaque sous-système majeur a fait l'objet d'une mise à niveau significative avec des performances de la mémoire avec DDR5 pouvant être multipliées par 2, une bande passante E/S 2 fois plus efficace avec 80 voies de PCIe Gen 5 E/S, qui prendra en charge les cartes accélérateur plus performantes, un réseau de 400 Gbps et une gestion et une sécurité améliorées. Les capacités d'alimentation et de refroidissement ont également été élargies pour prendre en charge les processeurs de 350 W et des unités de traitement graphique allant jusqu'à 700 W, et nous avons ajouté à la fois un fonctionnement à température ambiante élevée et un refroidissement liquide pour le nouveau portefeuille afin de réduire l'impact environnemental et d'améliorer le coût total de possession. »

Intégrés aux processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération, les moteurs d'accélérateur augmentent l'efficacité et réduisent la charge du processeur pour de nombreuses charges de travail critiques dans les datacenters d'aujourd'hui. Il s'agit notamment des extensions Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel AMX) pour accélérer l'inférence en profondeur et les performances en matière de formation, de l'accélérateur Intel® Data Streaming Accelerator (Intel DSA) pour réduire les coûts liés au stockage, à la mise en réseau et aux tâches intensives de traitement des données, de la technologie Intel® QuickAssist Technology (QAT) pour le déchargement matériel des algorithmes populaires de cryptographie et de compression/décompression de données, et Intel® AVX pour vRAN pour améliorer la capacité et réduire la consommation d'énergie pour les charges de travail vRAN.

De plus, les serveurs Supermicro prendront en charge la nouvelle série Intel® Data Center GPU Max (anciennement Ponte Vecchio) sur un large éventail de serveurs. La série Intel Data Center GPU Max contient jusqu'à 128 coeurs Xe-HPC et accélèrera une gamme de charges de travail liées à l'IA, au HPC et à la visualisation.

« Les nouveaux processeurs évolutifs Intel Xeon de 4ème génération sont conçus pour fournir une infrastructure de données puissante du cloud au réseau, à la périphérie intelligente, et aider à établir un nouveau standard dans l'architecture des datacenters », a déclaré Lisa Spelman, vice-présidente et directrice générale, Produits Intel Xeon. « Nous collaborons avec Supermicro pour intégrer les processeurs Intel dans leurs systèmes depuis près de trois décennies, et nous sommes ravis de voir comment leur architecture innovante et leur conception de système aideront à libérer le plein potentiel des processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération pour leurs clients. »

Un système amélioré

Représentant la prochaine génération d'infrastructure de datacenters, les nouveaux systèmes Supermicro X13 ont été conçus à partir de zéro avec l'approche Building Block Solutions® de Supermicro, pour une performance et une efficacité maximales tout en offrant un haut degré de flexibilité afin de répondre aux charges de travail et à l'échelle spécifiques des clients. Les systèmes Supermicro X13 peuvent être alimentés par un, deux, quatre ou même huit processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération, chacun avec jusqu'à 60 coeurs et prenant en charge les accélérateurs et les unités de processeur graphique intégrées de nouvelle génération (jusqu'à 700 W) d'Intel, de NVIDIA et d'autres. En outre, la prise en charge d'une gamme de normes ouvertes de l'industrie, notamment les modules IO avancés (AIOM) conformes à la norme OCP 3.0, le stockage EDSFF, le module d'accélérateur ouvert (OAM) et l'interconnexion GPU SXM, réduit la dépendance aux technologies propriétaires. Cela permet aux clients de normaliser les composants dans le datacenter et d'intégrer les systèmes Supermicro dans leur infrastructure existante avec un minimum de modifications. Grâce à une gestion de serveurs basée sur des normes ouvertes, les serveurs Supermicro peuvent être intégrés facilement dans des environnements informatiques existants.

Plus rapide

Les systèmes Supermicro X13 sont basés sur des processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération et Intel Xeon CPU Max Series jusqu'à 350 W, avec une prise en charge de la mémoire à bande passante élevée (HBM) sur certains systèmes offrant une augmentation quadruplée de la bande passante. Les systèmes X13 prendront également en charge les technologies industrielles de nouvelle génération, y compris CXL 1.1 pour créer un espace mémoire unifié et cohérent entre les processeurs et les accélérateurs, une mémoire DDR5-4800 MT/s avec une multiplication possible par 1,5 des performances et de la capacité de DDR4, PCIe 5.0 pour doubler la bande passante d'E/S de la génération précédente et 80 voies par processeur et de nouveaux facteurs de forme de stockage, notamment EDSFF E1.S et E3.S, qui sont configurés pour fournir une vitesse, une capacité et une densité sans précédent pour les applications de stockage de niveau chaud et très chaud. Pour la mise en réseau, la prise en charge de plusieurs unités de traitement de données (DPU) et d'InfiniBand (NDR) à 400 Gbps permet une formation distribuée, un stockage désagrégé et une collaboration en temps réel avec des latences extrêmement faibles.

Plus vert

Malgré ces augmentations drastiques de capacité et de performance, l'architecture thermique avancée et le débit d'air optimisé des systèmes Supermicro X13 leur permettent de fonctionner dans des environnements à haute température ambiante allant jusqu'à 40 °C (104 °F) avec un refroidissement à l'air libre, une réduction des coûts d'infrastructure liés au refroidissement et les coûts d'exploitation. Des options de refroidissement liquide sont également disponibles pour de nombreux systèmes X13 et peuvent réduire les coûts d'exploitation jusqu'à 40 % par rapport à la climatisation standard. L'architecture économe en ressources de Supermicro pour les systèmes à noeuds multiples utilise le refroidissement et la puissance partagés pour réduire la consommation d'énergie et l'utilisation de matières premières, réduisant à la fois le coût total de possession et le coût total pour l'environnement. Par ailleurs, la conception en interne des alimentations de niveau Titanium garantit une meilleure efficacité opérationnelle. Par conséquent, le PUE (Power Usage Effectiveness, indicateur d'efficacité énergétique) d'un datacenter peut être réduit de façon réaliste, passant d'une moyenne industrielle de 1,60 à 1,05.

Portefeuille Supermicro X13 :

SuperBlade® ? Le SuperBlade X13 de Supermicro, très performant, optimisé pour la densité et économe en énergie, peut réduire considérablement les dépenses initiales d'investissement et d'exploitation de nombreuses entreprises. SuperBlade utilise des composants partagés et redondants, notamment le refroidissement, la mise en réseau, l'alimentation et la gestion des châssis, pour offrir les performances de calcul d'un rack de serveurs complet pour un encombrement physique beaucoup plus réduit. Ces systèmes prennent en charge les lames activées par unité de processeur graphique et sont optimisés pour les charges de travail liées à l'IA, à l'analyse de données, au HPC, au cloud et aux entreprises. Une réduction de câble allant jusqu'à 95 % par rapport aux serveurs standard de l'industrie réduit les coûts et peut réduire la consommation d'énergie.

Serveurs GPU avec GPU PCIe ? Optimisés pour les professionnels de l'IA, du deep learning, du HPC et du graphisme haut de gamme, ils offrent une accélération maximale, une flexibilité, des performances élevées et des solutions équilibrées. Les systèmes Supermicro optimisés pour les GPU prennent en charge des accélérateurs avancés et permettent de réaliser des gains de performance spectaculaires et des économies de coûts. Ces systèmes sont conçus pour les charges de travail de type HPC, IA/ML, de rendu et VDI.

Serveurs GPU universels ? Les systèmes GPU universels X13 sont des serveurs ouverts, modulaires et basés sur des normes qui offrent des performances et une facilité d'entretien supérieures grâce à deux processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération et à une conception sans outils et remplaçable à chaud. Les options GPU incluent les dernières technologies PCIe, OAM et NVIDIA SXM. Ces serveurs GPU sont idéaux pour les charges de travail avec les performances les plus exigeantes en matière d'entraînement à l'IA, le calcul intensif et l'analyse de données volumineuses.

Hyper ? La série X13 Hyper apporte des performances de nouvelle génération à la gamme de serveurs à montage en rack de Supermicro, construits pour prendre en charge les charges de travail les plus exigeantes, avec la flexibilité de stockage et d'E/S qui fournit un ajustement personnalisé pour une large gamme de besoins applicatifs.

Hyper-E ? Le X13 Hyper-E offre les performances et la flexibilité de la série phare Hyper de Supermicro à la périphérie grâce à des facteurs de forme à faible profondeur conçus pour les déploiements de datacenters Edge et de télécommunications. Les configurations optimisées pour les télécommunications sont certifiées NEBS de niveau 3 et disposent d'alimentations CC en option sur certains modèles. Toutes les fentes d'E/S et d'extension sont accessibles à l'avant pour faciliter l'entretien dans les environnements restreints par l'espace, tandis que les innovations de conception conviviales éliminent le besoin d'outils lors de l'entretien, en simplifiant le déploiement et l'installation.

BigTwin® ? Les systèmes X13 BigTwin offrent une densité, des performances et une facilité d'entretien supérieures avec deux processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération par noeud et une conception sans outil remplaçable à chaud. Ces systèmes sont idéaux pour les charges de travail liées au cloud, au stockage et aux médias.

GrandTwintm ? Le X13 GrandTwin est une toute nouvelle architecture conçue spécialement pour les performances des monoprocesseurs. La conception maximise le calcul, la mémoire et l'efficacité pour offrir une densité maximale. Alimenté par un seul processeur évolutifs Intel Xeon de 4e génération, le design modulaire flexible de GrandTwin peut être facilement adapté à un large éventail d'applications, avec la possibilité d'ajouter ou de retirer des composants selon les besoins, ce qui réduit les coûts. De plus, le Supermicro GrandTwin est doté de noeuds remplaçables à chaud à l'avant (allée froide), qui peuvent être configurés avec des E/S avant ou arrière pour faciliter la maintenance. Par conséquent, le X13 GrandTwin est idéal pour les charges de travail telles que celles liés au CDN, au déploiement Edge Computing à accès multiples, au jeu en cloud et aux clusters de cache à haute disponibilité.

FatTwin® ? Les systèmes haute densité X13 FatTwin offrent une architecture jumelle avancée multi-noeuds 4U avec 8 ou 4 noeuds (un seul processeur par noeud). La conception de service accessible par l'avant permet une facilité d'entretien en liaison froide, avec des systèmes hautement configurables optimisés pour l'infrastructure de datacenters avec des options et une densité de calcul ou de stockage. De plus, le Fat Twin prend en charge les baies de disques hybrides NVMe/SAS/SATA remplaçables à chaud, avec jusqu'à 6 disques par noeud (8 noeuds) et jusqu'à 8 disques par noeud (4 noeuds). En conséquence, le serveur Supermicro FatTwin excelle là où les applications EDA sont critiques.

SuperEdge ? Le X13 SuperEdge de Supermicro est conçu pour répondre aux exigences croissantes de calcul et de densité E/S des applications en périphérie modernes. Avec 3 noeuds monoprocesseur personnalisables, SuperEdge offre des performances de haute classe dans un format 2U à faible profondeur. Chaque noeud est permutable à chaud et offre un accès frontal E/S, ce qui rend le système idéal pour les déploiements à distance de l'IoT, de l'Edge ou des télécommunications. Grâce aux options de connectivité Ethernet ou fibre flexibles au BMC, SuperEdge permet aux clients de choisir facilement des connexions de gestion à distance selon leurs environnements de déploiement.

Serveurs Edge ? Optimisés pour les charges de travail Telco Edge, les systèmes Supermicro X13 Edge offrent une puissance de traitement haute densité dans des facteurs de forme compacts. La flexibilité de l'alimentation, avec des configurations CA et CC disponibles, et les températures de fonctionnement améliorées jusqu'à 55 °C (131 °F) font de ces systèmes la solution idéale pour les déploiements Edge Computing à accès multiples, Open RAN et Edge en extérieur. Supermicro SuperEdge apporte une informatique haute densité et une flexibilité à l'Edge intelligent, avec trois noeuds à processeur unique remplaçables à chaud et une E/S frontale dans un facteur de forme 2U à faible profondeur.

CloudDC ? Flexibilité ultime en matière d'E/S et de stockage avec 2 ou 6 emplacements PCIe 5.0 et deux emplacements AIOM (PCIe 5.0 ; conforme à OCP 3.0) pour un débit de données maximal. Les systèmes Supermicro X13 CloudDC sont conçus pour être faciles à entretenir grâce à des supports sans outils, des plateaux de disques remplaçables à chaud et des alimentations redondantes qui garantissent un déploiement rapide et une maintenance plus efficace dans les datacenters.

WIO ? Les systèmes WIO monosocket de Supermicro offrent un large éventail d'options d'E/S afin de fournir des systèmes véritablement optimisés pour des besoins spécifiques. Les utilisateurs peuvent optimiser les alternatives de stockage et de mise en réseau pour accélérer les performances, augmenter l'efficacité et trouver la solution parfaite pour leurs applications. Les systèmes X13 WIO de Supermicro peuvent désormais accueillir des GPU à double largeur pour des charges de travail IA/ML accélérées grâce à des fentes d'extension de chargement supérieures nouvellement conçues.

Stockage Petascale ? Les systèmes X13 All-Flash NVMe offrent une densité de stockage et des performances de pointe avec des disques EDSFF, permettant une capacité et des performances sans précédent dans un seul châssis 1U. Premier d'une gamme à venir de systèmes de stockage X13, ce dernier serveur E1.S prend en charge les supports EDSFF de 9,5 mm et de 15 mm, désormais disponibles auprès de tous les principaux fournisseurs de flash.

Serveurs MP ? Les serveurs X13 MP offrent une configurabilité et une évolutivité maximales dans une conception 2U ou 6U, intégrant 4 ou 8 processeurs. Les systèmes multiprocesseurs X13 offrent de nouveaux niveaux de performances de calcul et de flexibilité grâce à la prise en charge des processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération, afin de supporter les charges de travail critiques des entreprises.

Pour en savoir plus sur les produits X13 de Supermicro, rendez-vous sur le site suivant : www.supermicro.com/x13 .

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial des solutions informatiques globales optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San Jose, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques totales avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT et de commutateurs, tout en fournissant des produits avancés de cartes mères, d'alimentation et de châssis à haut volume. Les produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le coût total de possession et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

