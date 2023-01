TYAN améliore les performances de ses serveurs avec les processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération





NEWARK, Calif., 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- TYAN®, un fabricant de conception de plateformes de serveurs de premier plan dans le secteur et une filiale de MiTAC Computing Technology Corporation, a présenté aujourd'hui des plateformes de serveurs basées sur le processeur Intel Xeon Scalable de 4e génération mettant en évidence des accélérateurs intégrés pour améliorer les performances des charges de travail à croissance rapide dans les domaines de l'IA, de l'analytique, du cloud, du stockage et du HPC.

« La disponibilité accrue de nouvelles technologies telles que les processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération continue de faire évoluer le paysage commercial », a déclaré Danny Hsu, vice-président de l'unité commerciale Infrastructure serveur de MiTAC Computing Technology Corporation. « Les avancées du nouveau portefeuille de plateformes serveur de TYAN avec des caractéristiques telles que DDR5, PCIe® 5.0 et Compute Express Link 1.1 mettent des niveaux élevés de puissance de calcul à la portée des petites organisations et des centres de données. »

« Les processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération sont conçus pour accélérer les performances dans les charges de travail à croissance rapide dont dépendent les entreprises aujourd'hui. En optimisant l'utilisation des ressources du coeur du processeur, les accélérateurs intégrés offrent une utilisation plus efficace et des avantages en matière d'efficacité énergétique, ce qui aide les entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité », a déclaré Suzi Jewett, directrice générale d'Intel, plateforme Intel Xeon de 4e génération.

Des systèmes HPC de pointe optimisés pour accélérer les performances

Les plateformes HPC de TYAN sont optimisées pour accélérer les performances d'un ensemble diversifié de charges de travail, notamment le calcul haute performance, l'intelligence artificielle et l'analyse de données. Le Thunder HX FT65T-B5652 est un serveur sur socle 4U conçu pour les charges de travail HPC plus petites qui nécessitent une grande puissance de calcul sur le bureau. Le système est doté d'un seul processeur Intel Xeon Scalable de 4e génération, de huit emplacements DIMM DDR5 et de quatre emplacements PCIe 5.0 x16 double largeur pour le déploiement de cartes GPU hautes performances. Le système accueille six baies pour disques durs SATA de 3,5 pouces, deux baies pour disques durs sans outil et échange à chaud NVMe U.2 et un port NVMe M.2 pour un disque de démarrage haute performance.

Le Thunder HX TS75-B7132 et Thunder HX TS75A-B7132 sont des plateformes de serveur 2U à deux prises qui prennent en charge deux processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération, 32 emplacements DIMM DDR5 et cinq emplacements PCIe 5.0, idéaux pour les applications de virtualisation et d'informatique en mémoire à hautes performances. Les deux plateformes fournissent deux LAN 10GbE ou GbE embarqués, un emplacement mezzanine LAN OCP v3.0 et deux ports NVMe M.2. Le TS75-B7132 offre huit baies pour disques hybrides NVMe/SATA de 3,5 pouces échangeables à chaud et sans outil ; le TS75A-B7132 accueille dix baies pour disques SATA de 2,5 pouces et seize baies pour disques NVMe U.2.

Un stockage hybride pour allier flexibilité et performance

Le Thunder SX TS70-B7136 et le Thunder SX TS70A-B7136 sont deux des serveurs de stockage définis par logiciel 2U à double prise, dotés de 16 emplacements DIMM DDR5, de cinq emplacements PCIe 5.0, d'un emplacement mezzanine LAN OCP v3.0 et de deux ports NVMe M.2. Le TS70-B7136 est conçu pour offrir un stockage de grande capacité avec 12 baies pour disques SATA de 3,5 pouces échangeables à chaud et ne nécessitant aucun outil, prenant en charge jusqu'à quatre périphériques NVMe U.2, et de deux baies arrière pour disques SATA de 2,5 pouces échangeables à chaud et ne nécessitant aucun outil, pour le déploiement de disques de démarrage. Le TS70A-B7136 est optimisé pour offrir un débit élevé d'E/S de données à partir de 20 baies de lecteur sans outil et remplaçables à chaud de 2,5 pouces, dont 10 baies de lecteur SATA, huit baies de lecteur avant NVMe U.2 et deux baies SATA à accès arrière.

Amélioration des performances conçue pour les charges de travail en cloud

Le Thunder CX GC68A-B7136 de Tyan est un serveur cloud 1U à double prise qui accueille 12 baies pour lecteurs de 2,5 pouces prenant en charge huit périphériques NVMe U.2 et quatre périphériques SATA. Le système offre 16 emplacements DIMM DDR5, deux emplacements PCIe 5.0 x16, un emplacement mezzanine LAN OCP v3.0 et deux ports NVMe M.2. Le GC68A-B7136 est idéal pour les applications de calcul à IOPS élevé dans les centres de données.

Le Thunder CX GC79A-B7132 est un serveur cloud 1U à double prise all-flash qui offre jusqu'à 12 baies pour lecteurs NVMe U.2 de 2,5 pouces. Le système prend en charge 32 emplacements DIMM DDR5, deux emplacements PCIe 5.0 x16, un emplacement mezzanine LAN OCP v3.0 et deux ports NVMe M.2. Le GC79A-B7132 est bien adapté aux charges de travail qui nécessitent des quantités élevées de coeurs de processeur et de mémoire, comme les applications de virtualisation et de base de données en mémoire.

Ressources annexes :

Veuillez regarder cette vidéo sur les serveurs TYAN basés sur le processeur Intel Xeon Scalable de 4e génération .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1977873/TYAN_s_New_Server_Platforms_with_4th_Gen_Intel_Xeon_Scalable_Processors_are_Designed_to_Boost_Perfor.jpg

Communiqué envoyé le 10 janvier 2023 à 13:00 et diffusé par :