Avis aux médias - Le ministre des Transports Alghabra, des députés locaux et le président et chef de la direction de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint- Laurent feront une annonce de financement importante à Port Colborne





PORT COLBORNE, ON, le 10 janv. 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et député de Niagara-Centre, Vance Badawey, le secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et député de St. Catharines, Chris Bittle, et le président et chef de la direction de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent, Terence F. Bowles, feront une annonce de financement importante aux quais de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.

Ils seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Date : Le mercredi 11 janvier 2023 Heure : 10 h 30 (HNE) Endroit : Les quais de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

12, rue King (au sud de la rue Sugarloaf)

Port Colborne (Ontario)

L3K 4E5

Remarque : L'événement aura lieu dans le stationnement du quai situé du côté est de la rue King.

