Snow Software obtient la vérification Oracle GLAS pour Oracle Fusion Middleware comme fournisseur d'outils tiers





Snow Software, entreprise leader mondial de veille technologique, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été vérifiée par le programme Oracle Global License Advisory Services (GLAS) comme fournisseur d'outils tiers pour Oracle Fusion Middleware. Ceci vient s'ajouter à la vérification d'Oracle Database et d'Oracle Database Options accordée à Snow en 2022, ce qui peut offrir aux clients une source de données vérifiée sur leurs environnements Oracle.

Cette dernière vérification permet aux clients de collecter les données d'Oracle Fusion Middleware, ainsi que d'Oracle Database et d'Oracle Database Options, par le biais de leur solution Snow, et de soumettre les données aux services de gestion des licences (LMS) et au programme GLAS d'Oracle. Les clients de Snow peuvent évaluer leur investissement Oracle directement dans leur solution Snow et se fier entièrement à l'exactitude des données.

« L'environnement technologique des entreprises moyennes est devenu de plus en plus complexe », a déclaré Christian den Boer, chef de produit chez Snow. « Au moment où nous constatons une incertitude économique croissante, il est plus important que jamais de gagner de la visibilité sur tous les actifs informatiques. Grâce à cette vérification, nous simplifions le processus de gestion de l'environnement Oracle pour les entreprises. À l'aide de Snow, les clients peuvent accroître la visibilité, améliorer la gestion et optimiser leurs investissements informatiques. Fournir des informations plus approfondies permettant de prendre de meilleures décisions commerciales est un facteur essentiel de notre mission, à savoir apporter une véritable intelligence technologique à chaque entreprise ».

En tant qu'outil tiers vérifié, Oracle a soigneusement contrôlé les résultats de Snow. En exploitant les solutions Snow, les entreprises peuvent mieux gérer la multitude de fonctions et les grandes capacités de leurs actifs Oracle dans diverses entités, et savoir en toute certitude qu'elles peuvent produire des rapports précis plus rapidement.

Pour de plus amples informations sur la manière de gérer votre investissement Oracle, veuillez consulter le site à l'adresse : https://www.snowsoftware.com/solutions/oracle-license-management/.

À propos de Snow Software

Snow Software modifie la façon dont les entreprises comprennent et gèrent leur consommation technologique. Notre plateforme de veille technologique offre une visibilité complète et des informations contextuelles sur les logiciels, les SaaS, le matériel et le cloud. Avec Snow, les responsables informatiques peuvent optimiser efficacement les ressources, améliorer les performances et favoriser l'agilité opérationnelle dans un monde hybride. Pour en savoir plus, visitez le site à l'adresse : www.snowsoftware.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

