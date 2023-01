SkyShowtime et Warner Bros. Discovery concluent un important accord d'acquisition de programmes





SkyShowtime ? le prochain grand service de streaming destiné à l'Europe ? a annoncé aujourd'hui avoir acheté à Warner Bros. Discovery, par voie concurrentielle, les droits européens exclusifs de 21 séries locales, notamment de certains programmes extrêmement populaires de HBO Max de la région. Grâce à cette transaction, SkyShowtime acquiert au total 168 épisodes, soit plus de 150 heures de programmes originaux nouveaux et déjà diffusés. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

La transaction, qui comprend trois nouvelles séries dont la production est terminée et qui seront présentées en 2023 en première mondiale sur SkyShowtime, accélère considérablement l'entrée de la Société dans le secteur de la programmation originale. Les nouveaux programmes, qui porteront la marque «SkyShowtime Originals», incluent ID (Finlande et Suède),The Winner (République tchèque et Slovaquie) et Warszawianka (Pologne). En outre, SkyShowtime lancera également la 2e saison de Por H o Por B (Espagne). La 1re saison de Por H o Por B sera également au programme. Les dates de la première diffusion de ces programmes seront annoncées ultérieurement.

Parmi les autres programmes populaires acquis dans le cadre de l'accord, citons plusieurs séries récemment créées sur HBO Max, mais qui seront désormais hébergées exclusivement sur SkyShowtime. Il s'agit de Beartown (Suède), Beforeigners (Norvège), Kamikaze (Danemark), Lust (Suède) et The Informant (Hongrie). SkyShowtime aura la faculté d'acquérir les droits mondiaux de tous les programmes renouvelés ainsi que la possibilité de commander de nouvelles saisons pour plusieurs programmes.

En plus des nouvelles séries originales, l'accord enrichit le solide et séduisant catalogue de SkyShowtime avec des séries encensées par la critique, juste à temps pour ses lancements restants sur les marchés européens. Outre les neuf programme nouveaux et actuels, plusieurs saisons de 12 séries à succès de HBO Max seront disponibles exclusivement sur SkyShowtime à partir de mars 2023.

Ces titres sont les suivants: Czech It Out! (République tchèque), Foodie Love (Espagne), Hackerville (Roumanie), No Activity (Espagne), One True Singer (Roumanie), Pray, Obey, Kill (Suède), Ruxx (Roumanie), Success (Croatie), Todo Lo Otro (Espagne), The Sleepers (République tchèque), Tuff Money (Roumanie) et Welcome to Utmark (Norvège).

Tous les programmes acquis seront disponibles pour les abonnés de SkyShowtime sur l'ensemble de ses 22 marchés.

Monty Sarhan, PDG de SkyShowtime, a déclaré: «Il s'agit d'un accord historique pour SkyShowtime. Ce deal nous permet de prendre pied immédiatement dans le secteur de la programmation originale bien avant la date prévue. En tant que service de streaming créé spécifiquement pour l'Europe, SkyShowtime est déterminé à servir au mieux les consommateurs de ses marchés. La programmation locale étant un élément important de notre stratégie, nous sommes fiers d'héberger ces nouvelles séries ainsi que des programmes populaires qui ont trouvé un écho auprès du public des pays nordiques, d'Europe centrale et orientale et d'Espagne.»

SkyShowtime, qui a reçu l'approbation réglementaire en février 2022, continue de renforcer son équipe de programmation sur tous ses marchés. En plus des programmes acquis dans le cadre de cet accord, SkyShowtime développe ses propres capacités de programmation originale.

Jon Farrar, responsable de la programmation chez SkyShowtime, a déclaré: «La programmation originale locale a toujours été un élément clé de notre proposition de contenu et nous sommes ravis d'annoncer cette première étape de notre stratégie de programmation originale. Nous nous consacrons exclusivement à nos marchés et nous avons hâte de travailler avec des scénaristes et des producteurs locaux afin d'offrir à nos abonnés de nombreuses histoires encore plus passionnantes.»

Créé pour l'Europe, SkyShowtime dispose d'équipes réparties dans six bureaux régionaux. Ses applications et ses contenus seront disponibles dans 18 langues différentes sur ses 22 marchés.

Déjà présent sur 12 marchés, SkyShowtime a été lancé pour la première fois en septembre au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède, puis en novembre aux Pays-Bas et au Portugal. En décembre, il a fait son entrée en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie, en Croatie, au Monténégro, en Serbie et en Slovénie. SkyShowtime sera lancé sur ses marchés restants ? Albanie, Andorre, République tchèque, Hongrie, Kosovo, Macédoine du Nord, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Espagne ? au premier trimestre 2023.

Outre la programmation locale, SkyShowtime propose des téléfilms exclusifs en première diffusion, des séries-réalité nouvelles et exclusives, du contenu pour les enfants et les familles et une sélection de titres de bibliothèque et de compilations emblématiques d'Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount +, SHOWTIME®, Sky Studios et Peacock ? le tout en streaming en un seul endroit.

Quelques détails à propos des SkyShowtime Originals:

ID (titre provisoire)

Saison: 1

Épisodes: 6

ID (titre provisoire) est une série policière finlandaise. Emma, une enquêtrice finlandaise menant des investigations sur les fraudes artistiques, s'infiltre sous couverture dans une maison de vente aux enchères à Stockholm pour enquêter sur les liens de cette entreprise avec un blanchisseur d'argent notoire appelé Blanko. Pour passer inaperçue, Emma se transforme en Annika, une mondaine écervelée qui ne vit que pour les fêtes déjantées, la drogue et l'alcool, totalement à l'opposé d'Emma, sérieuse, calme et réfléchie. Grâce à ce personnage borderline, les portes du monde secret de la fraude artistique haut de gamme commencent à s'ouvrir. Mais devenir Annika oblige Emma à affronter des souvenirs qu'elle tentait d'oublier.

Por H o Por B

Saison: 2

Épisodes: 8

La 1re saison de cette série produite en Espagne nous avait emmenés de Parla au quartier madrilène de Malasaña. Dans la 2e saison de Por H o Por B, Hache (Marta Martín) et Belén (Saida Benzal) reviennent pour un nouvel épisode de leurs aventures. Les deux amies vivent toujours à Malasaña, mais beaucoup de choses ont changé. Le quartier reste un «parc à thème» déjanté et frivole mais les deux jeunes filles s'y sont fait une place sans sacrifier leur authenticité. Elles ont accepté cet environnement et il semble qu'en retour Malasaña les ait acceptées. Hache a trouvé un nouveau travail dans un salon de manucure et Belén essaie de survivre en exerçant différents jobs tout en poursuivant son rêve de devenir actrice. Itziar Castro, Diego Castillo, Javier Bódalo, Brays Efe retrouvent également leurs rôles.

The Winner

Saison: 1

Épisodes: 6

The Winner est une comédie familiale tchèque et slovaque qui raconte l'histoire de Viktor Hudák (Ady Hajdu), Premier ministre imaginaire d'un petit pays européen qui met fin à sa carrière politique et retrouve la vie de citoyen ordinaire. Cependant, lorsque son successeur détruit totalement toutes les politiques qu'il a passé sa vie à mettre en oeuvre, il se rend vite compte qu'un ancien Premier ministre a très peu de pouvoir.

Pour prouver qu'il est toujours efficace, il tente de prendre la situation en mains dans sa maison, où il vit avec sa femme et ses trois filles. Mais après avoir passé si longtemps éloigné d'elles et n'ayant pas la moindre idée du fonctionnement du monde réel, il s'aperçoit que sa famille s'est depuis longtemps habituée à vivre sans lui et qu'il a affaire à un groupe de femmes bien plus fortes que tous les opposants politiques auxquels il a été confronté pendant sa carrière de Premier ministre. Ivana Chýlková et Milan Ondrík figurent également au casting.

Warszawianka

Saison: 1

Épisodes: 11

Warszawianka est une série dramatique polonaise de fiction qui raconte les aventures tragi-comiques d'une légende urbaine quadragénaire (Borys Szyc) à Varsovie. Personnage complexe, c'est à la fois un fêtard irresponsable, un coureur de jupons et l'ami de tout le monde, mais derrière cette apparence il est tourmenté et dégoûté de lui-même, manipulé par ses parents (Krystyna Janda et Jerzy Skolimowski), et accro à la culture et à l'époque qui l'ont façonné. Son talent pour l'écriture, dans laquelle il a mis tous ses rêves, a subjugué la génération X. Mais il n'est toujours pas adulte. Il est faible. Ayant tout possédé puis tout perdu, il tente de donner un sens au monde moderne en compagnie des personnages les plus pittoresques de la ville.

Quelques détails à propos des récents programmes populaires diffusés exclusivement sur SkyShowtime:

Beartown

Saison: 1

Épisodes: 5

Ce drame suédois est est basé sur le roman à succès éponyme. La ville de Beartown se meurt lentement car l'industrie qui la faisait vivre est en déclin. Cependant, ses habitants fondent beaucoup d'espoir sur leur équipe de hockey junior qui doit participer à la demi-finale nationale et tous les rêves reposent désormais sur les épaules d'une poignée d'adolescents. Ce lourd fardeau devient le catalyseur d'un acte de violence qui laissera une jeune fille traumatisée et une ville en émoi. Des accusations sont proférées et, comme des ondulations sur un étang, elles se propagent dans tout Beartown, ne laissant aucun habitant indemne.

Beforeigners

Saisons: 1 et 2

Épisodes: 6 (par saison)

Cette série humoristique norvégienne de science-fiction se déroule dans un futur proche. Un grand nombre de personnes venues de différentes périodes du passé commencent à apparaître dans le présent. Ces «Beforeigners» viennent de trois périodes ? l'âge de pierre, l'âge des Vikings et la fin du XIXe siècle. Appelés «tempo-migrants», ils apportent à la fois des opportunités et des défis et suscitent des sentiments d'espoir et d'humanité. Dans un univers surréaliste, Beforeigners est aussi l'histoire d'un binôme de policiers ? le détective Lars Haaland (Nicolai Cleve Broch) et sa coéquipière Alfhildr Enginsdottir (Krista Kosonen) ? qui enquêtent sur un meurtre des années après la première vague de «tempogration».

Kamikaze

Saison: 1

Épisodes: 8

Kamikaze est une émouvante série dramatique danoise qui raconte l'histoire de Julie (Marie Reuther), une charmante jeune fille de 18 ans courageuse et forte, et de son voyage de redécouverte d'elle-même après la perte de ses parents et de son frère dans un accident d'avion. Se retrouvant soudainement seule dans un grand manoir dont le garage contient des voitures de luxe, elle possède tout ce dont la plupart des gens ne peuvent que rêver: jeunesse, beauté et argent, beaucoup d'argent. Mais les biens matériels n'ont plus de valeur pour Julie qui se met à la recherche de raisons de vivre. Elle entame alors un voyage mouvementé qui la conduit de son Danemark natal aux quatre coins du monde. La série est basée sur le roman «Muleum» d'Erlend Loe.

Lust

Saison: 1

Épisodes: 8

Anette (Sofia Helin), Nadia (Anja Lundqvist), Ellen (Julia Dufvenius) et Martina (Elin Klinga), amies de longue date, quadragénaires et nanties, vivent à Stockholm. Quand Anette est chargée de mener pour le gouvernement une étude intitulée «Sex Is the Highway to Health» (Le sexe est la voie royale vers la santé) visant à savoir si une vie sexuelle satisfaisante - ou l'absence de sexe - a un impact sur la santé des femmes suédoises de plus de 40 ans, le quatuor commence à s'interroger sur la façon dont la vie a entravé leurs passions et leurs désirs. Comédie sur l'amitié et la curiosité, Lust suit quatre femmes qui partent à la découverte de ce qu'il y a au-delà des attentes en matière de carrière, de mariage et de maternité.

The Informant

Saison: 1

Épisodes: 8

Hongrie communiste, 1985. Le champion d'échecs Geri (Gergely Váradi) a hâte de commencer sa deuxième année d'université à Budapest, même si cela signifie qu'il laisse derrière lui son petit frère malade et le reste de sa famille. Mais Geri a un secret. Ses projets de rencontre avec de jolies filles et de fêtes sont gâchés par la sûreté de l'État hongroise qui le fait chanter pour qu'il espionne son charismatique camarade de classe Zsolt Száva (Márton Patkós), un militant pro-démocratie de plus en plus radical. Tandis que Geri jongle entre fêtes et débats politiques, Száva réalise bientôt qu'il y a un informateur parmi eux. Pour Geri, l'espionnage se transforme en jeu d'échecs et deux questions lancinantes se posent: doit-il trahir ses amis pour sauver son frère et pour quel côté doit-il opter?

Pour plus d'informations, rendez-vous sur:

Site Web: www.skyshowtime.com

Salle de presse: https://corporate.skyshowtime.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/skyshowtime

Twitter: www.twitter.com/SkyShowtime

À propos de SkyShowtime

SkyShowtime est un nouveau grand service de streaming européen qui sera lancé sur plus de 20 marchés couvrant plus de 90 millions de foyers. Le service est déjà proposé dans les pays suivants: Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, Finlande, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Slovénie et Suède. SkyShowtime poursuivra son déploiement en Albanie, Andorre, République tchèque, Hongrie, Kosovo, Macédoine du Nord, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Espagne, les lancements se poursuivant jusqu'au premier trimestre 2023.

SkyShowtime, une coentreprise de Comcast et Paramount Global, propose les meilleurs divertissements, films et séries originales des marques emblématiques d'Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios et Peacock. Sur SkyShowtime, les abonnés peuvent voir en exclusivité la première diffusion des films d'Universal et de Paramount, ainsi que des séries de Paramount, NBCU et Sky.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 janvier 2023 à 12:45 et diffusé par :