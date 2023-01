SALONCENTRIC CANADA, UNE FILIALE DE L'ORÉAL CANADA, ANNONCE L'ACQUISITION DE TOUS LES ACTIFS DE ALTERNATIVE BEAUTY SERVICES LTD.





-Cette acquisition permet à SalonCentric de s'étendre au Canada-

MONTRÉAL, le 10 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'Oréal Canada a annoncé aujourd'hui que SalonCentric Canada, une filiale de L'Oréal Canada, a acquis tous les actifs de Alternative Beauty Services LTD au Canada. Alternative Beauty Services LTD est un distributeur privé dont le siège social est actuellement situé en Ontario.

L'acquisition de ces actifs permettra à L'Oréal d'étendre ses activités de distribution aux salons professionnels SalonCentric, dans la province de l'Ontario au Canada. Alternative Beauty Services LTD, qui compte 8 magasins réservés aux professionnels, 18 représentants commerciaux et 50 employés au siège et dans les fonctions supports, est l'un des principaux distributeurs de produits professionnels en Ontario.

"La division des produits professionnels de L'Oréal Canada s'est toujours engagée à servir les 100 000 stylistes à travers le pays de la meilleure façon possible", a déclaré An Verhulst-Santos, présidente-directrice générale de L'Oréal Canada. "Aujourd'hui, alors que l'industrie se transforme grâce à la numérisation, au e-commerce, et à la montée en puissance des stylistes indépendants, nous devons également adapter notre modèle. L'arrivée de SalonCentric au Canada nous permettra de répondre aux besoins évolutifs de tous les stylistes et salons, et de devenir la destination ultime de l'industrie pour les meilleurs produits et services."

"Nous sommes heureux d'accueillir Alternative Beauty Services LTD dans la famille SalonCentric", a déclaré Bertrand Fontaine, président de SalonCentric Amérique du Nord. "Leur engagement envers l'industrie des salons professionnels - et plus précisément dans la prestation d'un service à la clientèle exceptionnel aux salons et aux stylistes - s'aligne sur les valeurs fortes de SalonCentric qui consiste à fournir aux stylistes et aux propriétaires de salons tout ce dont ils ont besoin pour faire croître leur entreprise et bâtir davantage leur succès. Cela inclut l'offre de marques et de produits dynamiques et innovants, d'innovations numériques qui inspirent et soutiennent le styliste, et des outils de développement commercial qui aident les stylistes à maximiser leur temps et à gagner en efficacité."

"Nous sommes très enthousiastes à propos de ce partenariat avec SalonCentric", a noté Tony Marinaccio, président d'Alternative Beauty Services LTD. "Pour devenir le premier distributeur de produits de beauté aux États-Unis, il faut s'adapter aux besoins du marché et fournir véritablement des marques et des services de qualité qui répondent aux besoins des professionnels de la beauté. C'est ce que SalonCentric a accompli. Ce partenariat nous donne l'opportunité de continuer à faire le travail incroyable que nous avons déjà fait, tout en nous permettant de devenir un distributeur moderne qui s'adapte aux besoins en constante évolution de l'industrie de la beauté professionnelle d'aujourd'hui et de demain."

Alternative Beauty Services LTD a été fondée en mai 2004 par Marinaccio, et Sean Coyle a rejoint l'équipe en août 2004. Ils ont tous les deux plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de la beauté professionnelle et ont réussi à construire une philosophie de service à la clientèle et d'éducation exceptionnelle. C'est sur cette base, combinée aux produits de qualité, à l'éducation, au soutien numérique et au soutien à la création d'entreprise que SalonCentric apporte à ce partenariat, que les stylistes et les salons canadiens auront le soutien et les outils dont ils ont besoin pour développer leur entreprise dans un marché en constante évolution.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté, qui gère 40 marques de beauté emblématiques. Basée à Montréal depuis sa création en 1958, L'Oréal Canada se compose d'un siège social, d'une usine et d'un centre de distribution, et emploie plus de 1 450 personnes de 70 nationalités différentes. Les produits sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas, le e-commerce et plus encore. L'engagement de L'Oréal Canada en faveur de la croissance est généré par l'innovation durable et porté par l'ambition de L'Oréal Pour Le Futur, qui démontre le développement durable à travers la chaîne de valeur du Groupe. La filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science et La Beauté pour une vie meilleure.

À propos de SalonCentric

SalonCentric, dont le siège est à St Petersburg, en Floride, est le premier distributeur national de produits professionnels de salon aux États-Unis. Créé par L'Oréal USA en 2008, SalonCentric compte plus de 400 conseillers commerciaux, 585 magasins SalonCentric et 260 magasins State?RDA. La vision de SalonCentric est d'inspirer la communauté de la beauté pour rendre le monde plus coloré. Les marques distribuées par SalonCentric comprennent : AIIR, Alterna, Amika, Artistic, Ashtae, Authentic Beauty Concept, Colortrak, BaByliss, Bioelements, Bio Ionic, Biolage, BosleyMD, Design Essentials, Design. ME, Dermalogica, Framar, Grande, Hempz, IGK, Joico, K18, Kenra Professional, Keratin Complex, L'ANZA, L'Oréal Professionnel, Marcella Ellis, Matrix, Mizani, Moroccanoil, Olaplex, Pravana, Product Club, Prolific, Pulp Riot, Pureology, Redken 5th Avenue NYC, Sam Villa, Sexy Hair, Surface, Verb et bien d'autres grandes marques. Pour plus d'informations, visitez le site www.saloncentric.com.

