Precisely obtient le statut de membre du réseau de fournisseurs G-Cloud 13 du gouvernement britannique

Precisely, le leader mondial de l'intégrité des données, confirme aujourd'hui avoir été sélectionné comme fournisseur dans le cadre du programme G Cloud 13 géré par le Crown Commercial Service. La validation du statut de fournisseur renforce la position de Precisely en tant que fournisseur de confiance pour l'administration publique centrale, le gouvernement local et les organisations publiques à travers le Royaume-Uni, grâce à son portefeuille de solutions d'intégrité des données désormais disponible sur la plateforme d'approvisionnement G-Cloud.

G-Cloud est une initiative qui vise à simplifier le processus d'achat de services basés sur le cloud pour le gouvernement britannique et les organisations publiques. Le programme rassemble uniquement les fournisseurs et les prestataires de solutions qui respectent le plus haut niveau de confidentialité, de sécurité et d'évolutivité exigé par le gouvernement britannique. Cela permet aux organisations de se procurer plus rapidement et avec moins de risques, les services et les solutions dont elles ont besoin.

Les services gouvernementaux et publics sont soumis à une pression croissante fortement exacerbée par la pandémie de la COVID-19, et de nombreuses organisations chargées de répondre aux efforts exigeants de transformation numérique ont du mal à suivre le rythme. Cela se traduit par des phénomènes de silos de données, une utilisation inefficace des ressources, un manque de compréhension des exigences des citoyens et même des problèmes de conformité réglementaire. Selon une étude récente du Central Gov Strategy Forum, l'analyse des données est le sujet de préoccupation le plus urgent pour les ministères de l'administration publique centrale avec 65 % projetant d'accroître les investissements dans ce domaine en 2023.

« Que les organisations cherchent à évoluer de systèmes désuets vers le cloud, à mettre en oeuvre des cadres de gouvernance des données, à renforcer la qualité des données pour une vue d'ensemble de leurs citoyens ou à tirer parti de puissantes données spatiales, les programmes de transformation numérique réussis doivent être alimentés par des données précises, cohérentes et contextuelles », déclare Jay Reilly, vice-président principal - EMEA chez Precisely. « Grâce à notre statut de fournisseur G-Cloud 13, les organisations publiques pourront accéder plus facilement à notre portefeuille de solutions d'intégrité des données, leur permettant de prendre des décisions éclairées nécessaires à l'amélioration de la vie des citoyens. »

Pour en savoir plus sur les solutions de Precisely pour le gouvernement et le secteur public, veuillez cliquer ici, ou rencontrez l'équipe Precisely lors du prochain sommet Public Sector Data Summit.

À propos de Precisely

Precisely est le leader mondial de l'intégrité des données, garantissant la précision, la cohérence et le contexte des données de 12 000?clients dans plus de 100?pays, dont 99 des entreprises du classement Fortune?100. Les produits d'intégration de données, de qualité de données, de gouvernance de données, d'intelligence géospatiale et d'enrichissement de données de Precisely permettent de prendre les meilleures décisions, pour les meilleurs résultats. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com.

