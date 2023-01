Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 790 nouveaux cas, pour un total de 1?292 049 personnes infectées*;18 nouveaux décès, pour un total de 17?768 décès, soit;2 décès...

Les jeunes ont été touchés de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19. L'isolement social, les difficultés liées à l'apprentissage virtuel, l'insécurité d'emploi et les difficultés financières ont aggravé leur santé mentale et leur...