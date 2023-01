Sophie Brochu annonce son départ d'Hydro-Québec le 11 avril prochain





MONTRÉAL, le 10 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, a annoncé à la présidente du Conseil d'administration, Jacynthe Côté, qu'elle terminera son mandat le 11 avril prochain.

« Avec son humanisme, ses qualités de communicatrice et sa vaste expérience du secteur de l'énergie, Sophie laissera une marque qui passera l'épreuve du temps. Sous son leadership, un nouveau plan stratégique a été élaboré avec la participation d'un grand nombre de collaborateurs et collaboratrices à l'interne et de représentants et représentantes de la société québécoise - ce qui témoigne de ses qualités de rassembleuse, souligne Jacynthe Côté. Un dialogue constructif a aussi été engagé avec les communautés autochtones, et des partenariats novateurs ont été établis avec elles. Enfin, Hydro-Québec a signé l'important contrat d'exportation tant attendu avec l'État de New York et réalisé une importante acquisition de centrales hydroélectriques aux États-Unis. Sophie a su s'entourer d'un comité de direction solide et mobiliser toute la grande équipe d'Hydro-Québec, sur laquelle nous pouvons pleinement compter pour les prochaines années. Au nom des membres du Conseil, je la remercie et j'accorde toute ma confiance à l'équipe d'Hydro-Québec. »

« Je suis profondément reconnaissante d'avoir eu la chance d'oeuvrer à l'avancement de notre grande société d'État, aux côtés d'une équipe compétente et engagée. Je suis arrivée à Hydro-Québec en avril 2020, alors que le Québec était frappé de plein fouet par la pandémie de COVID-19 : la situation économique et sociale était hautement préoccupante et je me suis sentie interpellée. J'ai humblement pensé que je pouvais servir le Québec, qui traversait alors une période de turbulence, mentionne Sophie Brochu. Le tumulte lié à la pandémie est en grande partie derrière nous et Hydro-Québec se trouve aujourd'hui en bonne posture : nous nous sommes dotés d'un plan stratégique qui trace la voie de la transition énergétique du Québec et la situation financière de l'entreprise est excellente. Le moment est venu de passer le flambeau. Je remercie les femmes et les hommes qui composent la grande équipe d'Hydro-Québec - des gens qui connaissent à fond leur métier et qui ont le coeur à la bonne place. »

Nomination du prochain ou de la prochaine pdg

En matière de planification de la relève, le Conseil d'administration d'Hydro-Québec a joué son rôle et est ainsi en mesure de recommander des candidats et candidates au gouvernement du Québec. Rappelons que, selon la Loi sur Hydro-Québec, la nomination du ou de la pdg d'Hydro-Québec fait l'objet d'une décision du Conseil des ministres.

SOURCE Hydro-Québec

Communiqué envoyé le 10 janvier 2023 à 10:23 et diffusé par :