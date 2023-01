Mizuho Bank Luxembourg renforce sa gestion des risques de conformité anticriminalité financière grâce à Napier





Mizuho Trust and Banking (Luxembourg) S.A., la filiale luxembourgeoise de la division « Trust & Banking » de la banque japonaise Mizuho (qui fait partie du groupe financier Mizuho), renforce sa stratégie-cadre de surveillance des transactions grâce à un partenariat avec Napier, le spécialiste des technologies de conformité dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière.

La plateforme de conformité intelligente Napier Continuum, qui comporte des fonctions de surveillance des transactions, de sélection des clients, d'évaluation permanente des risques client et d'analyse de l'activité client, dotera Mizuho Bank Luxembourg d'une vision holistique de la conformité qui lui permettra de connecter des données, de contrôler les opérations de conformité et de gérer les risques.

La banque souhaitait renforcer sa structure et la solidifier au vu de l'importance que revêt la criminalité financière pour les institutions de crédit.

Naim Tliba, directeur de l'offre de conformité et vice-président de Mizuho Trust and Banking (Luxembourg) S.A., a déclaré : « Nous avons choisi de travailler avec Napier parce que cette société dispose de la flexibilité nécessaire pour répondre à nos besoins, tout en offrant la technologie la plus avancée, basée sur une puissante IA. Grâce à ses capacités optimisées de surveillance des clients et des transactions, notre organisation sera en mesure de garder une longueur d'avance et de proposer l'expérience d'administration d'actifs la plus réglementée et la plus sécurisée à ses clients. »

Filiale du groupe financier Mizuho, Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A. a été constituée en 2000 et offre des services de titres et de fonds à des clients institutionnels.

La technologie de conformité de Napier aide les entreprises et les institutions financières à se conformer aux réglementations locales et internationales de lutte contre le blanchiment d'argent, à surveiller les transactions, à sélectionner les clients et les partenaires commerciaux, et donc à participer aux actions menées pour mieux combattre la criminalité financière.

Greg Watson, PDG de Napier, a affirmé : « Notre gamme de solutions de conformité d'un nouveau type aide les organisations comme Mizuho Luxembourg à mieux contrôler leur gestion des risques afin d'en faire un avantage concurrentiel. La technologie en est un des aspects, mais c'est la capacité d'adaptation du système pour qu'il soit conforme aux réglementations locales qui constitue la solution la plus efficace, et c'est ce que nous avons pu offrir à Mizuho Luxembourg. Aborder l'optimisation d'un système de cette façon proactive signifie que Mizuho disposera d'une stratégie de lutte contre le blanchiment de capitaux à l'épreuve du futur, qui tiendra compte de ses besoins de conformité en la matière. »

