Invitation aux médias - La ministre Pascale St-Onge annoncera un appui du gouvernement du Canada pour la relance des petites entreprises touristiques

ORFORD, QC, le 10 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome?-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada à la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et au Réseau des SADC et CAE pour soutenir les petites entreprises du secteur touristique dans les zones urbaines et rurales.

Ces contributions seront complémentaires aux interventions des autres partenaires pour appuyer une industrie touristique lourdement affectée par les conséquences de la pandémie.

Date :

Mercredi 11 janvier 2023

Heure :

10 h

Endroit :

Corporation du Mont-Orford

4380, chemin du Parc

Orford (Québec)

J1X 7N9

Le point de presse se tiendra également en ligne via la plateforme Zoom.

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister sur place à cette conférence de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 8 h, le 11 janvier 2023 : [email protected].

Pour assister à la conférence sur Zoom, les journalistes doivent obligatoirement confirmer leur participation en s'inscrivant à l'adresse suivante : https://duoson.zoom.us/webinar/register/WN_7T6OxwzNRDmb2F0EqUcwxA.

DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaitre les mesures à prendre en fonction de leur situation.

