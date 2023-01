Réunir les acteurs du marché du travail saoudien pour saisir les opportunités et relever les défis





Lancement du 12e Forum du dialogue social à Riyad

RIYADH, Arabie Saoudite, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le 12e Forum du dialogue social, organisé par le ministère du Travail et du Développement social en coopération avec le Centre du Roi Abdelaziz pour le dialogue national de Riyadh, a été lancé aujourd'hui le 9 janvier 2023, avec la participation de l'Organisation internationale du travail et des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs.



Le Forum du dialogue social a mis en lumière les opportunités et les défis rencontrés sur le marché du travail, à travers (3) thèmes principaux : « L'impact des programmes de formation et de qualification dans le développement des compétences des cadres nationaux », « Les modèles d'entreprise et leur rôle dans le développement de l'environnement de travail » et « Protection des salaires et compte-rendu sur les contrats ». (6) initiatives importantes relèvent de ces thèmes, caractérisées par un mécanisme spécifique pour leur mise en oeuvre dans le cadre d'efforts nationaux concertés.

Youssef Ghallab, représentant de l'Organisation internationale du travail, a expliqué que les efforts du Royaume répondaient aux changements rapides qui se produisent dans le monde du travail. Il a ajouté : « Aujourd'hui, nous assistons à des transformations majeures et plus profondes que jamais auparavant, touchant divers domaines, notamment les technologies, la démographie et le climat, ainsi que la réalité du travail dans le monde. Ces transformations ont donné lieu à l'émergence de nouveaux régimes de travail qui requièrent de nouvelles compétences, de l'innovation et une grande souplesse pour aider à assurer une adaptation complète aux conditions de travail de toutes formes et de tous types. »

Youssef Ghallab a souligné la nécessité de développer une approche centrée sur l'humain pour contribuer à un développement durable, équitable et global, en mettant l'accent sur le rôle du dialogue social, y compris la coopération collective et tripartite, pour élaborer de nouvelles politiques, prendre des décisions efficaces et établir la justice sociale, la démocratie et la paix, conformément, par ailleurs, à la déclaration de l'Organisation internationale du travail sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.

« La déclaration de l'OIT souligne l'importance de promouvoir le dialogue social et la structure tripartite comme les moyens le plus appropriés pour parvenir à un consensus sur les politiques du marché du travail, en veillant à ce que le développement économique se traduise par des progrès sociaux et vice versa. » Youssef Ghallab a ajouté.

Les sessions du Forum ont couvert plusieurs sujets, notamment « L'impact des programmes de formation et de qualification dans le développement des compétences des cadres nationaux », « Les modèles d'entreprise et leur rôle dans le développement de l'environnement de travail » (accroître la productivité et attirer les cadres nationaux) et « Protection des salaires et compte-rendu sur les contrats ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1979981/HRSD_Minister.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1979982/Social_Dialogue_Forum.jpg





Communiqué envoyé le 10 janvier 2023 à 09:55 et diffusé par :