Vestel intègre VIDAA à son offre de Smart TV à partir de 2023





Le partenariat élargit le catalogue de la plateforme de Vestel et étend la présence de VIDAA en Europe.

LAS VEGAS, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- VIDAA USA, le développeur de la plateforme mondiale de Smart TV qui connaît la croissance la plus rapide, a signé un partenariat pluriannuel avec Vestel pour fournir un système d'exploitation clé en main à l'un des principaux fabricants de Smart TV en Europe. L'accord permettra d'accroître la présence de la plateforme VIDAA en Europe, alimentant les téléviseurs de marque Toshiba à partir de 2023.

En ayant recours à VIDAA, Vestel rejoint les 10 fabricants au monde qui vendent déjà des Smart TV alimentées par la plateforme VIDAA à plus de 100 marques à l'échelle mondiale. La solution a attiré l'attention des marques et des fabricants du monde entier grâce à ses options de personnalisation flexibles et à son système d'exploitation robuste et ultra rapide. Elle a été encensée par les critiques et les clients pour son interface utilisateur intuitive, sa réactivité, l'assistance à long terme et l'intégration complète d'un contenu mondial et local. La plateforme propose également un service de recherche universelle, des recommandations, ainsi qu'un service linéaire VIDAA TV gratuit entièrement intégré parmi un large éventail d'applications de streaming vidéo de qualité supérieure d'éditeurs mondiaux et locaux.

Les premières Smart TV alimentées par la plateforme VIDAA et fabriquées par Vestel seront disponibles en Europe au premier semestre 2023, sous la marque Toshiba TV, et un portefeuille complet d'appareils sera disponible au second semestre.

Comme l'a déclaré Guy Edri, président de VIDAA : « Nous sommes extrêmement heureux qu'un fabricant de renom comme Vestel ait choisi VIDAA comme plateforme de prédilection pour ses futures Smart TV. C'est une reconnaissance de notre conviction que les clients d'aujourd'hui sont à la recherche d'une Smart TV simple à utiliser, avec toutes les applications clés dont ils ont besoin, et qui leur offre un accès facile à autant de contenu gratuit de haute qualité que possible. Le système d'exploitation VIDAA s'est avéré robuste, complet et extrêmement rapide. »

À propos de l'accord, Turan Erdogan, PDG de Vestel, a déclaré : « Nous sommes très heureux de proposer VIDAA OS à nos clients via notre offre de plateforme d'OS pour téléviseurs. Depuis 25 ans, nous sommes leaders à l'exportation dans notre secteur en Turquie et nous fournissons notre technologie à 158 pays. Nos partenariats avec des entreprises et des marques mondiales sont au coeur de notre succès. VIDAA US fait partie de ces entreprises technologiques mondiales qui disposent d'une excellente plateforme de systèmes d'exploitation pour téléviseurs. Avec son contenu de qualité supérieure, VIDAA OS sera progressivement intégré aux téléviseurs Toshiba et permettra d'offrir des nouveautés à nos clients. »

À propos de VIDAA USA

Fondée en 2019, VIDAA USA est basée à Atlanta, dans l'État de Géorgie, et développe des systèmes d'exploitation pour Smart TV. Son produit phare, VIDAA TV OS, en est actuellement à sa sixième génération et fournit des solutions avancées à de nombreux grands fabricants de Smart TV dans le monde, notamment Hisense, JPE, BOE et TP Vision. Son système d'exploitation sous licence primé basé sur Linux propose la commande vocale, une boutique d'applications et des capacités de facturation et de paiement, constituant une solution clé en main pour les fabricants et les marques, notamment avec un accès sous licence aux principaux fournisseurs de contenu de streaming vidéo de qualité supérieure mondiaux et locaux. Parmi les partenaires de VIDAA USA figurent plus de 100 marques de Smart TV et plus de 400 fournisseurs de contenu dans le monde.

