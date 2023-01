ANNONCE DES FINALISTES DES CATÉGORIES DE LA VOITURE ET DU VÉHICULE UTILITAIRE CANADIENS DE L'ANNÉE AJAC 2023





Les gagnants des catégories Voiture canadienne de l'année et Véhicule utilitaire canadien de l'année seront dévoilés au Salon international de l'auto de Montréal le 19 janvier 2023.

TORONTO, le 10 janv. 2023 /CNW/ - L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a annoncé aujourd'hui les véhicules que ses membres ont sélectionnés comme finalistes pour être les meilleurs au Canada en 2023 dans chacune des 12 catégories. Ces catégories englobent les voitures, les véhicules utilitaires, les camionnettes et les véhicules électriques.

Plus de 1700 bulletins de vote ont été soumis au courant de la dernière année par les membres journalistes de l'AJAC, qui constituent collectivement le groupe le plus estimé des médias automobiles professionnels au Canada. Comme ces dernières années, le programme 2023 a pris en compte les véhicules nouvellement redessinés, rafraîchis et reportés des années modèles précédentes, à condition qu'un nombre minimum de bulletins de vote ait été soumis par les journalistes de l'AJAC. Ces journalistes professionnels évaluent les véhicules en lice sur les mêmes routes et dans les mêmes conditions que celles vécues par les conducteurs canadiens d'un océan à l'autre.

Nos partenaires de KPMG compileront les résultats pour la prochaine étape de la remise des prix de la Voiture et du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2023. Les véhicules gagnants dans chacune de ces 12 catégories seront annoncés le 19 janvier 2023, au Salon international de l'auto de Montréal.

Le Salon international de l'auto de Montréal est très heureux de participer encore cette année aux Prix de la voiture canadienne de l'année 2023 de l'AJAC. " Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à cet événement phare de l'industrie automobile au Canada. Nous avons hâte de voir les derniers modèles et les dernières innovations de l'industrie et de souligner les réalisations des constructeurs automobiles ", a déclaré Luis Pereira, directeur exécutif du Salon de l'auto de Montréal. "Nous avons hâte de partager ces moments avec tous les passionnés d'automobile".

Les grands gagnants seront révélés dans le cadre des cérémonies d'ouverture du Salon international de l'auto de Toronto, le 16 février 2023, et les prix de la Voiture verte et du Véhicule utilitaire canadien de l'année seront annoncés plus tard au printemps avec le Salon international de l'auto de Vancouver.

Les finalistes de la catégorie Voiture et véhicule utilitaire canadiens de l'année AJAC 2023 sont :

Meilleure petite voiture au Canada en 2023

Honda Civic

Mazda3

Toyota Corolla

Meilleure voiture grand format de luxe au Canada pour 2023 :

Genesis G80

Genesis G90

Toyota Crown

Meilleure voiture de sport/de performance au Canada en 2023 :

Hyundai Elantra N

Mazda MX-5

Subaru BRZ

Meilleur petit véhicule utilitaire au Canada en 2023 :

Honda HR-V

Mazda CX-30

Toyota Corolla Cross

Meilleur véhicule utilitaire intermédiaire au Canada en 2023 :

Kia Sportage

Mitsubishi Outlander

Toyota Venza

Meilleur véhicule utilitaire grand format au Canada en 2023 :

Hyundai Palisade

Jeep Grand Cherokee

Kia Telluride

Meilleur véhicule utilitaire intermédiaire de luxe au Canada en 2023 :

Genesis GV70

Land Rover Range Rover

Lexus NX

Meilleur grand véhicule utilitaire de luxe au Canada en 2023 :

Jeep Grand Cherokee 4xe

Lexus RX

Volvo XC90

Meilleure petite camionnette au Canada en 2023 :

Ford Maverick

Nissan Frontier

Toyota Tacoma

Meilleure camionnette pleine grandeur au Canada en 2023 :

Ford F-150

Ram 1500

Toyota Tundra

Meilleur véhicule électrique au Canada en 2023 :

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Meilleur de luxe véhicule électrique au Canada en 2023 :

BMW i4

BMW iX

Mercedes-EQ EQS

