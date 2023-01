Air Transat incite au voyage pour revenir changé





MONTRÉAL, le 10 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Air Transat lance aujourd'hui une nouvelle campagne promotionnelle : Revenez changé. Puisant son inspiration dans la croyance que le voyage détient un pouvoir transformateur, elle vise à démontrer l'importance du voyage et sa capacité à transformer non seulement notre façon d'être en élargissant nos horizons, mais aussi notre état d'esprit. Ainsi, cette offensive publicitaire au ton humoristique vient appuyer le nouveau positionnement adopté par la compagnie aérienne et sa signature : Le voyage nous transporte.

Développée en collaboration avec l'agence créative Sid Lee, la campagne est développée autour d'une courte vidéo mettant en vedette Maggie, une voyageuse revenant tout juste d'un séjour au soleil. Avant ses vacances, elle était au bout du rouleau?; elle avait grandement besoin de recharger ses batteries. On découvre alors comment ses vacances avec Air Transat ont fait leur oeuvre et l'ont transformée pour le mieux.

«?Revenez changé est la plus récente incarnation de notre nouvelle mission de marque, soit celle d'encourager l'ouverture, indique Joseph Adamo, chef de la direction ventes et marketing chez Transat. Celle-ci démontre concrètement comment le voyage peut nous ouvrir sur le monde et avoir un effet transformateur, peu importe la raison du départ.?»

«?La campagne se concentre sur les voyageurs et non sur la saison, ce qui est inhabituel dans le milieu du voyage, ajoute Brian Gill, directeur de création chez Sid Lee. Plutôt que de simplement dire « Échappez à l'hiver », Revenez changé traite des avantages du voyage pour l'individu et comment cela nous rapproche du meilleur de nous-mêmes.?»

Déployée au Québec et en Ontario, la campagne comprend une vidéo en versions 30 secondes et 15 secondes ainsi qu'une publicité audio de 30 secondes en français et en anglais. La vidéo est disponible en ligne sur YouTube ainsi que sur diverses plateformes numériques tandis que le format radio, présentant un récit similaire, peut être entendu principalement à Montréal, à Québec et dans la région du Grand Toronto. La campagne multiplateforme est également visible dans les médias en ligne destinés aux consommateurs et à ceux de l'industrie du voyage.

La promotion Revenez changé

Pour le lancement de sa nouvelle promotion Revenez changé, Air Transat invite les voyageurs canadiens à faire le plein d'énergie grâce à des offres alléchantes pour des vols et des forfaits sous les tropiques. En effet, Air Transat offre des vols aller-retour vers le Sud à partir de 399 $ ou des vols aller simple vers la Floride à partir de 150 $ ainsi que des forfaits Sud à partir de 889 $.

À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs. Élue Meilleure compagnie aérienne loisirs en Amérique du Nord par les passagers aux World Airline Awards 2022 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales, américaines et canadiennes. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ).

À propos de Sid Lee

Sid Lee est une communauté créative sans frontières qui utilise le storytelling, le design et la technologie pour créer des expériences clients qui comptent vraiment. Son équipe multidisciplinaire de plus de 900 professionnels opère de ses bureaux situés à Montréal, Toronto, New York, Paris, Londres, Los Angeles et Seattle. Travaillant côte à côte avec des clients avant-gardistes, Sid Lee déploie ses capacités créatives dans une variété de disciplines, notamment le design, la communication interactive et expérientielle, la publicité et l'architecture. Pratiquant un développement de création et une production agiles en plus d'opter pour un processus de collaboration extrême, tant à l'interne qu'avec ses clients, Sid Lee crée ce qui compte vraiment, permettant à ses clients de surpasser la concurrence et de gagner la confiance et la fidélité de leurs consommateurs.

Offrant des solutions pleinement intégrées à l'échelle internationale, Sid Lee fait partie de kyu, un collectif mondial d'agences de services créatifs de premier plan, composé notamment d'IDEO et de SYPartners. kyu a été fondé par Hakuhodo DY Holdings, le deuxième plus vaste réseau d'agences en Asie. Ensemble, nous propulsons notre croyance selon laquelle la créativité est un levier pour faire progresser la société et l'économie. Sid Lee a aussi imaginé C2 Montréal, l'une des plus grandes conférences au monde sur l'innovation.

