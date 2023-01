Le Camp des recrues RBC lance une nouvelle saison d'épreuves de qualification visant en particulier à attirer les athlètes autochtones.





En 2023, le programme accueillera quatre nouveaux organismes de sport partenaires et étendra sa portée aux collectivités autochtones.

TORONTO, le 10 janv. 2023 /CNW/ - RBC est fière d'annoncer aujourd'hui le retour du Camp des recrues RBC, qui poursuit sa mission de découverte des talents sportifs du Canada. Le programme accueille quatre nouveaux organismes de sport partenaires et organisera événements de qualification réservés aux athlètes autochtones.

En plus des 17 événements de qualification gratuits pour les athlètes de 14 à 25 ans partout au pays, le Camp des recrues RBC organisera des épreuves spéciales pour les délégations de l'Alberta et de la Saskatchewan à l'édition 2023 des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord (JAAN). Ces efforts viennent compléter le parrainage par RBC des JAAN de 2023 à Kjipuktuk (Halifax), où plus de 5 000 athlètes, entraîneurs et équipes de plus de 756 nations autochtones se réuniront pour célébrer le sport et leur culture.

« Nous savons qu'il peut être difficile pour les athlètes autochtones du Canada de se tailler une place dans le monde du sport de compétition. Nous espérons qu'en offrant aux athlètes des JAAN la possibilité de participer au Camp des recrues RBC, nous les aiderons à poursuivre leur rêve olympique, déclare Shannon Cole, vice-présidente, Marketing de la marque, RBC. Convaincus du pouvoir du sport pour unir et inspirer les gens, nous croyons que la collaboration avec de nouveaux organismes de sport et de nouvelles collectivités nous permettra de continuer de façonner la prochaine génération d'Équipe Canada. »

« C'est avec plaisir que nous accueillons RBC à titre de partenaire important des JAAN 2023, a déclaré Brendon Smithson, chef de la direction de la Société hôte des JAAN 2023. Les Jeux aident les jeunes Autochtones à réaliser leur potentiel physique, mental et spirituel collectif. Nous sommes reconnaissants à RBC de son engagement à contribuer à améliorer la qualité de vie, la santé et le bien-être des athlètes, des personnes et des collectivités autochtones. »

Le Camp des recrues RBC vise à découvrir des espoirs olympiques canadiens et à leur offrir un appui financier. Treize athlètes qui ont été découverts et financés par ce programme ont participé aux Jeux de Tokyo en 2020 et à ceux de Beijing en 2022 et parmi eux, sept ont remporté des médailles. Parmi les anciens participants au programme figurent Jerome Blake (médaillé d'argent en athlétisme pour le relais 4x100 m), Kelsey Mitchell (médaillée d'or en cyclisme sur piste pour le sprint féminin) et Marion Thénault (médaillée de bronze en ski acrobatique à l'épreuve des sauts par équipe mixte). Kelsey et Marion n'avaient pas d'expérience dans leur sport olympique avant de participer au Camp des recrues RBC. Ce programme a été mis sur pied en partenariat avec le Comité olympique canadien, la Fondation olympique canadienne et le Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada.

« Le Camp des recrues RBC s'est avéré un incubateur précieux pour Équipe Canada, déclare Eric Myles, directeur exécutif, Sport, Comité olympique canadien. Nous sommes très fiers de participer à ce programme aux côtés des organismes de sport partenaires. Il importe que plus d'athlètes autochtones aient l'occasion de participer à des compétitions nationales et internationales, et nous nous efforcerons de leur ouvrir la voie. »

« Nous sommes incroyablement fiers de travailler avec des partenaires comme RBC qui partagent nos valeurs olympiques de façon aussi profonde, affirme Jacqueline Ryan, chef de la marque et des affaires commerciales du Comité olympique canadien et chef de la direction de la Fondation olympique canadienne. En ouvrant cette nouvelle porte aux communautés autochtones de partout au pays, le Camp des recrues RBC démontre que nos partenaires sont aussi engagés envers les objectifs de l'Agenda Impact d'Équipe Canada visant à rendre le sport inclusif et accessible afin qu'un plus grand nombre de jeunes puissent pratiquer le sport et continuer de le faire. Nous avons hâte de démarrer une nouvelle année de ce programme inspirant! »

Lors de chaque événement de qualification cette année, les participants subiront des épreuves de vitesse, de force, de puissance et d'endurance devant des représentants d'organismes nationaux de sport. Boxe Canada, Climbing Escalade Canada, Triathlon Canada et Wrestling Canada Lutte se joindront aux organismes partenaires de longue date comme Cyclisme Canada et Rowing Canada Aviron pour sélectionner des athlètes pour leurs équipes nationales. La finale nationale réunira 100 aspirants athlètes. Parmi ceux-ci, les 30 candidats les plus prometteurs seront choisis pour le programme Futurs Athlètes Olympiques RBC et recevront du financement, du mentorat et d'autres ressources.

Depuis sa création en 2016, le Camp des recrues RBC a évalué plus de 12 000 athlètes au Canada. Plus de 1 600 d'entre eux ont été sélectionnés par des organismes nationaux de sport pour leur potentiel olympique, souvent dans une discipline qu'ils n'avaient jamais envisagée. La liste des organismes nationaux de sport partenaires en 2023 est disponible ici. Vous trouverez des renseignements à jour sur les épreuves locales du Camp des recrues RBC, notamment en ce qui concerne l'inscription, sur le site CampdesrecruesRBC.ca.

RBC contribue depuis plus de 25 ans aux efforts de réconciliation en collaborant avec les peuples autochtones dans le cadre d'initiatives visant à apporter des changements concrets et significatifs. Notre rapport de partenariat annuel, Un chemin tracé, souligne les réussites des Autochtones et affirme notre engagement envers ces derniers. Publié depuis 2009, il témoigne de notre longue collaboration avec les communautés autochtones du Canada.

