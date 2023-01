Le ponton Sea-Doo Switch nommé Bateau de l'année, la reconnaissance la plus prestigieuse de l'industrie nautique





VALCOURT, QC, le 10 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ponton Sea-Doo Switch , un produit de BRP , a été nommé Bateau de l'année par Boating Magazine, la plus importante publication mondiale sur les bateaux de plaisance. La famille de pontons Sea-Doo Switch représente un changement de paradigme dans un segment à forte croissance de l'industrie des bateaux de plaisance. Ce prix témoigne de l'importance de l'ingéniosité et de l'innovation chez BRP afin d'accueillir de plus en plus de gens dans cette catégorie de bateaux.

« Parmi tous les bateaux testés dont les critiques ont été publiées au cours de la dernière année, le bateau de l'année est celui qui a excellé dans sa catégorie plus que n'importe quel autre bateau n'a excellé dans toute autre catégorie », a déclaré le rédacteur en chef de Boating Magazine, Kevin Falvey. « Pour avoir développé un bateau facile à amarrer, facile à adapter à des besoins variés et qui fait de la navigation de plaisance un mode de vie abordable et accessible à un grand nombre de familles, nous décernons au Sea-Doo Switch le titre de Bateau de l'année 2022. »

« Le Sea-Doo Switch est conçu pour la prochaine génération de plaisanciers », a déclaré Julie Tourville, directrice marketing mondial, Sea-Doo et groupe Marin chez BRP. « Nous voulions déstabiliser l'industrie avec un ponton qui marie l'esprit et le plaisir de Sea-Doo, et c'est ce que nous avons fait avec le Switch. Il est conçu pour redéfinir les plaisirs de la vie sur l'eau et offre la flexibilité nécessaire pour répondre aux rêves d'amateurs de sports nautiques. L'accessibilité au produit a également été un élément clé afin d'accueillir des nouveaux propriétaires de bateaux dans ce segment. »

Il est abordable, configurable et amusant

Le Sea-Doo Switch est conçu pour tirer le meilleur parti de tous les moments sur l'eau. Trois ensembles sont proposés : Base, Cruise et Sport. Chaque ensemble offre des options de puissances différentes de moteur jet-drive ROTAX de 130 à 230 ch. Le Sea-Doo Switch possède tous les éléments pour rendre la vie Sea-Doo plus agréable et accessible à plus de familles.

Abordable : Le Sea-Doo Switch est conçu pour être facile d'utilisation pour les nouveaux plaisanciers; facile à diriger avec son guidon intuitif Sea-Doo, facile à remorquer sur le sol avec une remorque adaptée incluse, facile à entretenir et à nettoyer, et facile à acquérir avec un prix de départ compétitif.

Configurable : Quel que soit le contexte, les plaisanciers peuvent configurer l'espace du Sea-Doo Switch rapidement et facilement avec des sièges modulaires, des tables, un système de son et d'autres accessoires qui se connectent rapidement aux tuiles LinQ qui composent la plateforme. Tout est modulable, à l'exception du poste de navigation fixe. La possibilité de personnaliser et de s'approprier le bateau grâce à une large gamme d'accessoires et d'ensembles préconçus offre une versatilité complète pour s'adapter à toutes activités nautiques en quelques secondes.

Amusant pour toute la famille : Un espace de vie flexible et confortable à bord, combiné à une coque V-Toon sportive et stable, et équipé d'un système de propulsion par jet-drive réactif font du Sea-Doo Switch un ponton amusant sur l'eau et un plaisir en navigation.

Les lecteurs peuvent consulter l'article complet sur le Bateau de l'année Sea-Doo Switch dans l'édition de janvier/février de Boating Magazine, disponible en s'abonnant à boatingmag.com .

Sea-Doo offre les bons véhicules, vêtements et accessoires pour permettre aux plaisanciers de profiter au maximum de leur temps sur l'eau. Pour plus de détails techniques et de spécifications sur les produits, ainsi que pour des informations sur la gamme complète des motomarines et des bateaux pontons Sea-Doo, visitez Sea-Doo.com .

