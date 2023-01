LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE DÉVOILE UNE EFFIGIE DE TRANSITION SUR LE DOLLAR ÉPREUVE NUMISMATIQUE EN ARGENT 2023 CÉLÉBRANT LA PIONNIÈRE DU JOURNALISME KATHLEEN « KIT » COLEMAN





L'effigie de transition ornera les pièces de collection et les pièces d'investissement millésimées 2023 d'ici à l'adoption d'un nouvel avers permanent pour toutes les pièces canadiennes.

OTTAWA, ON, le 10 janv. 2023 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne a dédié le dollar épreuve numismatique en argent 2023 à la vie inspirante de la toute première femme journaliste canadienne, Kathleen « Kit » Coleman. Née dans le comté de Galway en Irlande, Kit Coleman immigre en 1884 au Canada, où elle se joint au Toronto Daily Mail en tant qu'éditrice aux affaires féminines. Elle deviendra plus tard la première correspondante de guerre accréditée en Amérique du Nord, s'attirant une renommée internationale pour sa couverture des répercussions de la guerre hispano-américaine. Kit Coleman participe aussi à la fondation du Canadian Women's Press Club, dont elle devient la première présidente. Au revers de la pièce, son parcours fascinant est raconté par l'artiste Pandora Young, qui se sert de sa silhouette comme toile afin d'illustrer richement les grands chapitres de sa vie.

Pandora Young signe d'ailleurs un autre portrait de cette pionnière sur la pièce de 100 $ en or pur 2023, dont le revers présente Kit Coleman assise à son bureau, en train d'écrire. Derrière elle, une carte montre l'Amérique du Nord et l'Europe reliées par des lignes pointillées retraçant ses périples.

La Monnaie dévoile également une version révisée du motif à l'avers qui figurera sur les pièces de collection et les pièces d'investissement 2023 d'ici à ce qu'un nouvel avers permanent soit adopté pour toutes les pièces canadiennes. L'effigie de la reine Elizabeth II selon Susanna Blunt y est accompagnée d'une marque spéciale composée des années « 1952 » et « 2022 », inscrites l'une au-dessus de l'autre, séparées par quatre perles. Cette marque symbolise les quatre effigies ayant orné les pièces canadiennes durant le règne de la Reine.

D'autres produits sont lancés aujourd'hui :

La série Précieuse Feuille d'érable en argent 2023 - pièces d'investissement de luxe présentées dans un emballage spécial; comprend une pièce de 1 oz en argent pur à 99,99 % ou une pièce de 1/10 oz en or pur à 99,99 %;

La pièce de 200 $ en or pur 2023 - Hommage à la diversité du Canada : Savoir et symbiose; elle met en vedette une coquille d'ormeau entourée d'un motif de l'artiste haïda Yahl 'Aadas ( Cori Savard );

: Savoir et symbiose; elle met en vedette une coquille d'ormeau entourée d'un motif de l'artiste haïda Yahl 'Aadas ( ); La pièce de 2 500 $ en or pur 2023 - Vantage Point - Bald Eagle de Robert Bateman ;

; La pièce de 20 $ en argent fin 2023 - Célébration de l'amour de l'artiste Jori van der Linde ;

; La pièce de 10 $ en argent fin 2023 - Bienvenue parmi nous!;

Les ensembles-cadeaux 2023, qui présentent chacun une pièce de un dollar toute spéciale : Naissance en 2023, Bon anniversaire et Ô Canada .

Le tirage, le prix et la description complète de chaque pièce figurent à l'onglet « Magasiner » du site www.monnaie.ca, et des images se trouvent ici.

Il est possible de commander ces produits directement auprès de la Monnaie dès aujourd'hui en composant le 1-800-267-1871 au Canada et le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant au site www.monnaie.ca. Ils sont aussi vendus dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg, dans les établissements de Postes Canada participants ainsi que par l'intermédiaire du réseau mondial de marchands et de distributeurs de la Monnaie.

