IDE Technologies inaugure son siège régional à Dubaï pour accroître sa présence aux EAU





IDE Technologies, une société mondiale pionnière dans le domaine de solutions de traitement de l'eau, a annoncé aujourd'hui l'inauguration d'IDE Meyah Water Solutions, un nouveau bureau régional à Dubaï, dans le but d'accroître la présence de l'entreprise dans la région MENA et fournir des solutions de traitement de l'eau avancées aux industries locales et aux municipalités. Cette décision soutient la mission d'IDE qui consiste à fournir des usines de dessalement d'eau de mer, des solutions de pointe pour le traitement de l'eau, ainsi que la récupération et la purification de l'eau aux régions qui en ont besoin.

"Les Émirats Arabes Unis constituent une zone de croissance stratégique pour IDE, et nous sommes ravis d'établir désormais une présence physique dans la région", a déclaré Mohamed Sebbane, Directeur régional, d'IDE Technologies dans la région MENA. "Cette inauguration du bureau régional améliorera notre capacité à nous connecter avec les clients existants et potentiels, approfondissant notre compréhension de leurs besoins uniques en matière de traitement de l'eau et de la façon selon laquelle IDE s'associera avec eux pour un avenir de l'eau plus durable".

À noter qu'IDE a récemment organisé un séminaire professionnel à Abou Dhabi consacré aux industries locales et aux agences gouvernementales. Sous le thème "Explorez l'avenir des solutions d'eau à l'aide d'IDE", le séminaire s'est concentré sur les défis et les solutions de l'eau dans les secteurs industriels et municipaux. Il a également présenté aux participants intéressés des conférences et des séances individuelles, leur fournissant de plus amples informations sur le dessalement de l'eau de mer, les solutions de traitement de l'eau efficaces et écologiques, les projets à grande échelle et plus encore.

"L'inauguration de notre bureau à Dubaï et l'organisation du séminaire professionnel d'IDE le mois dernier représentent deux étapes clés concernant l'élargissement de la portée d'IDE aux Émirats Arabes Unis, à ses industries, municipalités et résidents, un objectif de longue date de notre équipe de direction", a souligné Dr Efrat Miller, Vice-président et Responsable du Traitement de l'eau et du Développement des activités, chez IDE Technologies. "Ce n'est que le début pour IDE et les Émirats Arabes Unis, nous espérons de réaliser davantage de succès dans la région dans les années à venir".

Le bureau IDE Meyah Water Solutions est situé au centre-ville de Dubaï, Boulevard Plaza, Tour 1, 3ème étage. Pour plus d'informations sur les solutions de traitement de l'eau d'IDE, veuillez consulter le site électronique : www.ide-tech.com.

À propos d'IDE Technologies

Leader mondial en matière de solutions de dessalement et de traitement de l'eau, IDE est spécialisée dans le développement, l'ingénierie, la construction et l'exploitation de certaines des installations de dessalement thermique et membranaire et des usines de traitement des eaux industrielles les plus grandes et les plus avancées au monde. IDE s'associe à un large éventail de clients - municipalités, sociétés de pétrole et de gaz, mines, raffineries et centrales électriques - sur tous les aspects des projets d'eau et fournit environ 3 millions de m3/jour d'eau de haute qualité dans le monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site électronique suivant : www.ide-tech.com.

Consulter la version source sur businesswire.com : https ://www.businesswire.com/news/home/20230109005047/en/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 janvier 2023 à 07:25 et diffusé par :