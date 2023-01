La Ville de Montréal prévoit sécuriser les abords de 50 lieux fréquentés par des enfants en 2023





MONTRÉAL, le 10 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Soucieuse d'assurer la sécurité des usagères et des usagers de la route, particulièrement les plus vulnérables, la Ville de Montréal poursuit le déploiement de son Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ). Au cours de 2023, les environs de 50 établissements fréquentés par les enfants, dont des écoles et des garderies ainsi que deux parcs, seront sécurisés. La Ville prévoit aussi lancer un deuxième appel à projets avant la fin de l'année, cette fois pour sécuriser les abords des lieux fréquentés par les personnes aînées.

Au total, 42 projets ont été retenus dans 13 arrondissements à la suite du plus récent appel à projets. Une fois réalisés, ces projets feront en sorte que plus de 15 000 élèves seront plus en sécurité lors de leurs déplacements aux abords de leur école.

« Les jeunes qui se rendent à l'école, au parc ou à la garderie avec leurs parents doivent pouvoir le faire en toute sécurité et sans crainte. Améliorer la sécurité aux abords des établissements fréquentés par les tout-petits et des piétons vulnérables est une priorité pour notre administration et nous n'hésitons pas à accélérer la cadence. En ayant doublé notre budget dédié à la sécurisation des déplacements, nous sommes déterminés à accélérer la transformation de nos milieux de vie partout à Montréal », a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous débutons l'année 2023 sous le signe de la sécurité routière. Faire en sorte que toutes et tous puissent se déplacer sécuritairement dans nos rues est une grande priorité de notre administration. Cette année, nous voulons en faire plus et aller plus vite. Cette première annonce arrive donc à point et permettra aux petits comme aux grands de se déplacer en toute sécurité. J'aimerais également prendre cette occasion pour rappeler que nous devons toutes et tous, collectivement, faire partie de la solution et adapter nos comportements sur la route pour protéger les plus vulnérables. De notre côté, nous allons poursuivre le travail pour transformer notre ville afin qu'elle soit plus sécuritaire pour toutes et tous », a déclaré Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Rappelons que le PSAÉ a pour objectif d'accélérer la sécurisation aux abords des écoles primaires et secondaires, de même que d'autres lieux fréquentés par les enfants, tels que les parcs. Cela se traduit par des mesures d'apaisement de la circulation, mais aussi de sécurisation de la traversée de la rue, comme l'aménagement d'avancées de trottoir et de passages piétons surélevés. Financé par la Ville centre, le programme permet aux 19 arrondissements, qui connaissent le mieux leur territoire, de proposer des projets et, lorsqu'ils sont retenus, de procéder aux travaux.

Depuis son lancement en 2020, le PSAÉ a permis de sécuriser les abords de 73 écoles, touchant ainsi plus de 40 000 élèves. Rappelons qu'en mars 2022, la Ville a élargi le programme initial pour y inclure d'autres lieux, tels que des garderies, des résidences pour personnes aînées et des parcs.

Pour consulter la liste complète des projets retenus, cliquez sur l'image ci-dessous.

Rappelons que l'objectif de Vision Zéro , à laquelle la Ville de Montréal adhère depuis 2016, est d'atteindre un bilan de zéro mort et blessé grave sur son réseau d'ici 2040.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 10 janvier 2023 à 07:00 et diffusé par :