/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annonce du financement pour appuyer la santé mentale des jeunes au Canada/





TORONTO, le 9 janv. 2023 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annoncera du financement pour appuyer des programmes de santé mentale pour les jeunes au Canada. La ministre Bennett sera accompagnée de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 10 janvier 2023

Heure

10 h 30 (HNE)

Lieu

L'événement se déroulera en personne à l'adresse suivante :

YMCA du Grand Toronto

YMCA central

20, rue Grosvenor

Toronto, Ontario M4Y 2V5

Salle Grosvenor, 2e étage

Le port d'un masque est recommandé.

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://ca01web.zoom.us/j/68465297792

Code d'accès : 237916

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 10 janvier 2023 à 07:00 et diffusé par :