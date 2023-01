THÉA, CHEF DE FILE EUROPÉEN DES SOINS OCULAIRES SANS AGENTS DE CONSERVATION, LANCE UNE SOCIÉTÉ AFFILIÉE CANADIENNE





Théa Pharma Canada fournit aux professionnels de l'ophtalmologie et aux patients des solutions innovantes pour un large éventail d'affections oculaires.

TORONTO, le 10 janv. 2023 /CNW/ - L'achèvement réussi de la coentreprise de cinq ans entre deux entreprises familiales spécialisées dans les soins oculaires, les Laboratoires Théa de France et la société canadienne Labtician Ophthalmics, a donné naissance à la nouvelle société Théa Pharma Canada Inc. dont le siège social canadien est situé à Toronto, en Ontario. Les deux organisations ont bénéficié de leur collaboration au cours des cinq dernières années et sont maintenant bien positionnées pour poursuivre leurs spécialités distinctes. Dans le but de devenir le principal fournisseur de solutions de soins oculaires sans agents de conservation au Canada, Théa Pharma Canada Inc. consacrera toute son attention aux soins oculaires et aux professionnels qui prennent en charge la santé oculaire des Canadiens partout au pays.

Théa Pharma Canada a l'intention d'accélérer sa croissance et sa présence au Canada en s'appuyant sur la culture et les valeurs de sa société mère familiale, Laboratoires Théa, la marque de santé oculaire la plus importante et la plus novatrice d'Europe fondée en 1994 par Henri Chibret. En plus d'apporter les meilleures solutions de soins oculaires aux patients canadiens, Théa Pharma Canada prévoit d'incarner l'esprit d'innovation des produits, de formation professionnelle et de partenariats solides qui a été essentiel au succès de Théa dans le monde. En tant que société affiliée d'une entité mondiale très prospère, Théa Pharma Canada s'appuiera sur le réinvestissement mondial dans la recherche et le développement pour introduire sur le marché canadien de nouveaux traitements sans agents de conservation, ainsi que pour offrir aux professionnels de la vue canadiens un accès à l'éducation, à la formation et à d'autres programmes à valeur ajoutée dirigés par des experts mondiaux en soins oculaires.

La transaction, qui a pris effet le 1er janvier 2023, est importante pour la société à plusieurs égards. « Bien que notre nom soit nouveau, ce qui ne changera pas, c'est notre engagement à long terme envers les ophtalmologistes, les optométristes et leurs patients canadiens », a déclaré Fiona McCloskey, directrice générale de Théa Pharma Canada Inc. « Les professionnels canadiens de l'ophtalmologie nous font confiance pour nos traitements de pointe sans agents de conservation et ils nous considèrent également comme un partenaire important dans la recherche de solutions à un large éventail d'affections oculaires, notamment la sécheresse oculaire, la blépharite, le glaucome et les allergies. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre partenariat avec la communauté canadienne des soins oculaires en 2023 et pour de nombreuses années à venir, avec pour mission de protéger et de promouvoir la santé oculaire de tous les Canadiens.

Les yeux sont les fenêtres sur le monde, et l'objectif de Thea Pharma Canada est de préserver la vue et de faire connaître et prévenir les maladies oculaires. Selon un rapport du Conseil canadien des aveugles commandé en collaboration avec Vaincre la cécité Canada, l'Association canadienne des optométristes et la Société canadienne d'ophtalmologie, huit millions de Canadiens, soit près du quart de la population, vivent avec une maladie oculaire qui pourrait entraîner une perte de vision et la cécité. La bonne nouvelle est qu'un diagnostic et un traitement précoces pourraient éviter aux trois quarts de ces personnes de perdre la vue et de devenir aveugles. i

À PROPOS DE THÉA PHARMA CANADA INC.

Théa Pharma Canada Inc. est une société affiliée aux Laboratoires Théa, le plus important groupe indépendant européen de soins oculaires qui met l'accent sur la recherche, le développement et la commercialisation de produits de soins oculaires. Le portefeuille actuel de Théa Pharma Canada, basée à Toronto, en Ontario, comprend des produits pour la sécheresse oculaire (Thealoz Duo®, Thealoz Duo® Gel, Hyabak®, Thealoztm), l'hygiène des paupières (Blephaclean®, Blephagel® Duo), le glaucome (Monoprost®) et les allergies (Zaditor®).

Théa Pharma Canada, Inc. prévoit de lancer plusieurs produits en 2023, notamment Duokopt®, un produit combiné pour le traitement du glaucome récemment approuvé par Santé Canada, Eyezirgan® pour le traitement de la kératite oculaire à herpès simplex, Zaspray® pour le traitement de la sécheresse oculaire associée aux allergies et d'autres produits de sa gamme d'hygiène des paupières.

À PROPOS DES LABORATOIRES THÉA

Théa est le premier groupe indépendant de soins oculaires en Europe, spécialisé dans la recherche, le développement et la commercialisation de produits de soins oculaires. Elle s'appuie sur 150 ans d'histoire en tant qu'entreprise pharmaceutique familiale et comprend un réseau mondial de plus de 1 600 employés avec des produits disponibles dans plus de 75 pays. L'innovation de pointe et la culture axée sur les solutions de Théa lui valent d'être reconnue comme principale pionnière dans l'innovation de traitements et de systèmes d'administration sans agents de conservation.

