SOMMET DES LEADERS NORD-AMÉRICAINS : L'OCCASION EN OR POUR RENFORCER NOS COLLABORATIONS ET ASSURER NOTRE COMPÉTITIVITÉ





MONTRÉAL, le 10 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Alors que débute aujourd'hui le Sommet des leaders nord-américains à Mexico, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) rappelle au gouvernement du Canada l'importance de renforcer le partenariat et la collaboration entre le Canada, les États-Unis et le Mexique dans un contexte où plusieurs pays, dont les États-Unis, déploient des mesures protectionnisme.

Cette rencontre à laquelle participeront le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, le président des États-Unis, Joe Biden, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est ainsi l'occasion de renforcer la compétitivité des marchés nord-américains.

« Les chaînes d'approvisionnement entre le Canada, les États-Unis et le Mexique sont fortement intégrées. Nous devons résister à l'envie de nous fermer les uns aux autres. Il nous faut plutôt renforcer la compétitivité de nos marchés et augmenter notre niveau de collaboration en levant les barrières au commerce et en facilitant les occasions d'affaires entre les trois pays. Il faut s'allier pour mieux concurrencer ce qui se fait en Asie, notamment en Chine. On peut penser, entre autres, aux grandes possibilités de collaboration liées au développement des minéraux critiques et de l'économie verte », déclare Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Assurer la compétitivité de nos manufacturiers

Les États-Unis ont récemment adopté l'Inflation Reduction Act qui offre de multiples subventions et des mesures préférentielles aux entreprises américaines dans le but d'attirer des investissements étrangers dans tout ce qui touche à la transition énergétique.

Dans un contexte où les États-Unis proposent des mesures costaudes et des incitatifs majeurs pour attirer les manufacturiers, le Canada devra être en mesure de se positionner et proposer un climat d'affaires favorables pour attirer les investissements. Sinon, nos entreprises en seront désavantagées et cela va affecter leur compétitivité face à ce qui fait chez nos voisins du Sud et inciter nos entreprises à investir davantage aux États-Unis.

Dans ce contexte, il serait favorable pour nos manufacturiers que les gouvernements de ces trois pays travaillent ensemble pour mettre en place des mesures communes pour stimuler l'économie nord-américaine.

« Il est de plus question de « friend-shoring », de faire des affaires avec des pays voisins et des alliés partageant les mêmes valeurs ou idées que nous. Il faut que le Québec en tire profit avec son voisin du Sud, les États-Unis, qui est un partenaire économique crucial. Plus nous travaillerons ensemble, plus nous serons mobilisés et mieux équipés à faire face à la compétition sur les marchés internationaux », conclut Véronique Proulx.

Quelques données sur les exportations québécoises aux États-Unis et au Mexique

Les exportations québécoises de marchandises vers les États-Unis ont augmenté au cours des dernières années passant de 57 milliards de dollars en 2016 à 70,7 milliards de dollars en 2021. En effet, en 2021, ce sont 70,1% des exportations totales du Québec qui se dirigeaient vers les États-Unis, représentant ces 70,7 milliards de dollars.

En ce qui concerne le Mexique, les exportations québécoises vers ce pays totalisaient 1,9 milliard de dollars en 2021, comparativement à 1,7 milliard en 2016.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1?100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 497 000 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,1 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 183,1 milliards de dollars en 2021.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Communiqué envoyé le 10 janvier 2023 à 06:45 et diffusé par :