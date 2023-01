HORUS PHARMA ANNONCE SON PARTENARIAT AVEC PLASTIC BANK POUR RECYCLER PRÈS DE 100 TONNES DE MATIÈRES PLASTIQUES





Horus Pharma, le Laboratoire français indépendant spécialisé en ophtalmologie, reconnu pour son savoir-faire dans le développement de produits « sans conservateur » destinés à la santé de l'oeil et de la paupière, annonce un partenariat avec Plastic Bank, pour le recyclage de près de 100 tonnes de plastique d'ici fin 2023.

Ce partenariat s'inscrit dans le programme Eco' Ophtalmo qui regroupe les initiatives environnementales d'Horus Pharma. Depuis la création du Laboratoire en 2003, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est profondément ancrée dans l'ADN d'Horus Pharma. Au fil des années, l'entreprise a pris conscience des enjeux majeurs de l'impact environnemental de son activité et de nombreuses initiatives ont été lancées.

Le Laboratoire s'est engagé à rechercher continuellement de nouvelles solutions : des innovations et des partenariats, afin de réduire au maximum son empreinte environnementale. Sa stratégie de mutualisation d'actions et le partage de ses initiatives, permet d'encourager et de soutenir ces pratiques écologiques afin qu'elles se démocratisent au sein du secteur. L'objectif est double : travailler et agir ensemble pour réduire notre empreinte environnementale et sensibiliser les ophtalmologistes sur l'impact des pratiques médicales.

Pour Claude Claret, CEO et co-fondateur d'Horus Pharma : « Horus Pharma s'est engagé, en partenariat avec Plastic Bank, à recycler près de 100 tonnes de plastique avant qu'il n'atteigne les océans d'ici fin 2023, soit près de 5 millions de bouteilles en plastique (500 ml). En France, le taux moyen de recyclage du plastique est d'environ 30% de la consommation française.

Grâce à notre partenariat avec Plastic Bank, nous nous assurons que 100% des flacons que nous vendons (pour plus d'une dizaine de produits) soient recyclés et transformés en Social Plastic®. Parallèlement, ce programme a un impact social positif sur les communautés locales des pays en voie de développement, en leur garantissant un revenu et/ou d'autres avantages sociaux ».

À propos du programme Eco' Ophtalmo d'Horus Pharma

Lancé en septembre 2022 la création du programme Eco' Ophtalmo a ancré l'écologie dans la culture et le développement stratégique de l'entreprise.

Les projets du programme Eco' Ophtalmo englobent des initiatives significatives et ambitieuses, telles qu'un engagement environnemental et social, pour atteindre la neutralité plastique et le développement d'emballages recyclables *. Horus Pharma a également pour objectif de sensibiliser et d'informer les ophtalmologistes sur l'impact des pratiques médicales, ainsi que de partager ses initiatives écologiques, afin d'agir ensemble sur des problématiques communes au secteur.

* Emballages secondaires : une partie des cartons utilisés par Horus Pharma est certifiée FSC.

À propos de Plastic Bank

Plastic Bank est une association canadienne et une entreprise sociale qui collecte et recycle

des déchets plastiques sur les littoraux pour une quantité équivalente à celle vendue dans les pays occidentaux. À ce jour, Plastic Bank a mis en place plus de 600 centres de collecte en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et en Afrique, et ce nombre ne cesse d'augmenter à mesure que les partenaires renforcent leur implication. Le plastique collecté est transformé en matière première et réintégré à la chaîne d'approvisionnement au niveau mondial. À l'automne 2022, Plastic Bank et ses partenaires avaient récupéré plus de 63 200 tonnes de plastique sur les littoraux avant qu'ils ne finissent dans les océans.

Le plastique recueilli dans les centres Plastic Bank est recyclé et vendu sous le nom de Social Plastic® aux organisations désireuses de créer une chaîne d'approvisionnement plus durable, écologique et socialement responsable pour leurs produits.

Pour plus d'informations, consultez le site www.plasticbank.com.

À propos d'Horus Pharma

Fondé en 2003, Horus Pharma est un Laboratoire indépendant, reconnu pour son savoir-faire dans le développement de produits sans conservateur en ophtalmologie en France et en Europe.

Grâce à une politique de Recherche & Développement soutenue, Horus Pharma améliore le quotidien des patients grâce au développement de solutions et produits innovants pour tous les segments de l'ophtalmologie.

Le Laboratoire distribue ses produits en France, et à l'international par le biais de ses filiales en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Espagne, en Suisse, ainsi que dans de nombreux autres pays par des accords de distribution.

Plus d'informations sur www.horus-pharma.be

