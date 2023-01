/R E P R I S E -- Avis aux médias - Des représentants du gouvernement du Canada, du gouvernement de l'Ontario et de Genesee & Wyoming Canada Inc. feront une annonce importante de financement à la Huron Central Railway Inc./





SAULT STE. MARIE, ON, le 9 janv. 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le secrétaire parlementaire du ministre du Travail et député de Sault Ste. Marie, Terry Sheehan, le whip en chef du gouvernement de l'Ontario et député provincial de Sault Ste. Marie, Ross Romano, et le président de Genesee & Wyoming Canada Inc., Rick McLellan, feront une annonce importante de financement à la Huron Central Railway Inc.

Ils seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Date : Le mardi 10 janvier 2023 Heure : 10 h 00 (HNE) Endroit : Huron Central Railway Inc.

30, avenue Oakland

Sault Ste. Marie (Ontario)

P6A 2T3

