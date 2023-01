Calibre Scientific fait l'acquisition de Dynalab, un distributeur et fabricant américain de fournitures et de consommables de laboratoire





LOS ANGELES, 10 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Dynalab Corp. (la « Société »), un distributeur et fabricant de plastiques, de consommables, d'équipements, de fournitures et de produits de laboratoire fabriqués sur mesure basé à Rochester, dans l'État de New York, et qui dessert les marchés scientifiques, industriels, agricoles, de l'eau, pharmaceutiques et éducatifs aux États-Unis. Dynalab marque les débuts de Calibre Scientific sur le marché de la distribution aux États-Unis, renforçant plus avant ses capacités dans la région des Amériques compte tenu des opérations de distributions actuelles au Canada et au Brésil.



Le portefeuille de produits comprend des bouteilles en plastique, des bocaux, des conteneurs, des béchers, des boîtes de sécurité et d'autres équipements de laboratoire généraux. Étant donné son offre de produits diversifiée, Dynalab s'adresse à un large éventail de marchés finaux et d'applications comme le stockage, l'archivage et le transport de produits chimiques, de poudres, de solvants, d'échantillons, d'acides et de produits pharmaceutiques. En plus de l'offre de produits distribués, Dynalab dispose également d'une capacité de fabrication interne pour fabriquer des produits sur mesure afin de répondre aux exigences spécifiques des clients.

Grâce à cette acquisition, Calibre Scientific diversifie davantage son portefeuille de produits actuel sur le marché des fournitures de laboratoire mais, surtout, ajoute un marché clé à sa plateforme de distribution mondiale. « Ses relations solides et de longue date avec les fournisseurs et les clients et ses capacités de fabrication exclusives ont permis à Dynalab de desservir avec succès le marché américain depuis plus de 65 ans » a déclaré Ben Travis, président-directeur général de Calibre Scientific. « Dynalab va permettre à Calibre Scientific d'étendre davantage son réseau de distribution en Amérique du Nord, avec la création d'opportunités de vente croisées passionnantes dans notre portefeuille à l'échelle mondiale. »

« Dynalab a maintenu une excellente réputation auprès de sa clientèle au cours de sa longue histoire, car nous nous sommes constamment efforcés de fournir les produits nécessaires pour dynamiser les progrès de nos clients vers la réalisation de leurs objectifs », a commenté Martin Davies, PDG et président de Dynalab. « En partenariat avec Calibre Scientific, je suis ravi de perpétrer cette longue tradition en proposant un ensemble bien plus large de produits et de capacités dans le cadre de la famille Calibre Scientific, qui renforceront davantage notre relation avec notre clientèle sans cesse croissante. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis de leur clientèle sur leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 175 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d'élargir son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires de toute la planète, dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.investor.calibrescientific.com, ou contacter [email protected].

