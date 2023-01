Bregal Sagemount annonce un investissement de croissance stratégique dans Enhesa, soutenu par CGE Partners





Bregal Sagemount (« Sagemount »), une société de capital-investissement de premier plan axée sur la croissance, a annoncé aujourd'hui un investissement de croissance stratégique dans Enhesa (la « société »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de renseignements sur la réglementation et la durabilité. Dans le cadre de cette transaction, Sagemount acquerra la participation minoritaire d'ICG dans Enhesa, l'investisseur existant CGE Partners (« CGE ») conservant sa participation majoritaire dans la société. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Avec son siège mondial à Bruxelles, en Belgique, et son siège américain à Arlington, en Virginie, Enhesa permet aux multinationales du monde entier de contribuer à créer un avenir plus durable en ayant un impact positif sur l'environnement et en garantissant la santé et la sécurité de leurs employés et clients. Réunissant certains des ensembles de données les plus complets au monde, des analyses basées sur l'IA et des experts renommés dans les domaines des opérations mondiales, de la conformité et de la durabilité de la gestion des produits et des produits chimiques, Enhesa fournit des informations de conformité exploitables dans plus de 40 langues dans plus de 300 juridictions, soutenu par une équipe de plus de 100 juristes internes. Naviguant dans un paysage réglementaire en évolution rapide, Enhesa aide les entreprises à répondre à leurs besoins de conformité et de durabilité avec confiance, maintenant et à l'avenir.

« Nous sommes ravis de nous associer à Sagemount tandis que nous entrons dans notre prochaine étape de croissance », déclare Peter Schramme, PDG d'Enhesa. « Grâce à leur soutien et à celui de CGE ainsi qu'à leur expertise approfondie du secteur, nous pensons que nous sommes bien placés pour investir davantage dans nos offres actuelles et accélérer la couverture de nouveaux contenus, cas d'utilisation et marchés verticaux. »

« Nous prévoyons une formidable croissance pour Enhesa grâce à la forte adéquation produit-marché de la société et au retour sur investissement client tangible », déclare Pavan Tripathi, associé chez Sagemount. « Enhesa a une feuille de route impressionnante en matière de fidélisation et de développement constants de ses relations avec ses clients, ainsi que d'expansion de nouvelles offres de contenu et de couverture juridictionnelle grâce à des initiatives de croissance organique et inorganique. Nous sommes ravis de travailler avec Peter, l'équipe Enhesa et CGE. »

David Greenbaum, vice-président de Sagemount, ajoute : « Pour les entreprises qui opèrent, fabriquent et vendent à l'échelle mondiale, Enhesa est de loin le principal fournisseur de contenu tiers, permettant aux entreprises de surveiller l'environnement, la santé et la sécurité (« EHS ») et d'autres réglementations d'entreprise beaucoup plus rapidement et avec plus de précision que les équipes internes ou les fournisseurs de contenu tiers régionaux disparates. »

« Nous avons bénéficié d'un partenariat très fructueux avec Enhesa depuis l'acquisition de la société en 2020. Sous la propriété de CGE, Enhesa a jusqu'ici considérablement étendu ses activités, élargi son contenu de conformité réglementaire d'EHS de pointe pour également y inclure la conformité des produits et l'intelligence de la durabilité, et a réalisé cinq acquisitions stratégiques complémentaires », déclare CGE. « Nous sommes impatients de continuer à soutenir Enhesa dans son prochain chapitre de croissance aux côtés de Sagemount. »

L'investissement de Sagemount a été dirigé par Pavan Tripathi, Sandeep Swaminathan, David Greenbaum, Harrison Boyajian et Stephanie Li. Sagemount était conseillé par Raymond James et Goodwin Procter. Enhesa et CGE étaient conseillés par Houlihan Lokey et Travers Smith.

À propos d'Enhesa

Enhesa est le principal fournisseur mondial de renseignements sur la réglementation et la durabilité. Basé à Bruxelles, avec des bureaux à Washington, DC, Williamsport, PA, Toronto, au Royaume-Uni, à Tokyo, à Shanghai et au Portugal, Enhesa permet aux multinationales du monde entier de créer un avenir plus durable en ayant un impact positif sur l'environnement et en garantissant la santé et la sécurité de leurs employés et clients. Réunissant certains des ensembles de données les plus complets au monde, des analyses basées sur l'IA et des experts renommés dans les domaines des opérations mondiales, de la conformité et de la durabilité de la gestion des produits et des produits chimiques, Enhesa fournit des informations de conformité exploitables dans plus de 40 langues dans plus de 300 juridictions. Naviguant dans un paysage réglementaire en évolution rapide, Enhesa aide les entreprises à répondre à leurs besoins de conformité et de durabilité avec confiance, maintenant et à l'avenir. Pour plus d'informations sur Enhesa, rendez-vous sur le site Web de l'entreprise à l'adresse www.enhesa.com.

À propos de Sagemount

Bregal Sagemount est une société de capital privé de premier plan axée sur la croissance avec plus de 6,0 milliards de dollars de capitaux levés. La société fournit des capitaux flexibles et une assistance stratégique aux entreprises leaders du marché dans des secteurs à forte croissance dans une grande variété de situations de transaction. Bregal Sagemount a investi dans plus de 70 entreprises dans divers secteurs, notamment les logiciels, les services d'information/de données, la technologie financière et la finance spécialisée, l'infrastructure numérique, l'informatique de la santé et les services aux entreprises et aux consommateurs. La société a des bureaux à New York, Palo Alto et Dallas. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de Sagemount : www.sagemount.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de CGE

CGE Partners est un fonds d'investissement européen de marché intermédiaire. CGE investit dans des entreprises axées sur la technologie facilitant la transition vers un avenir plus numérique, renouvelable, sûr et conforme, fournissant des capitaux et une expertise pour accélérer l'expansion sur les marchés mondiaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de CGE : https://cge-partners.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 janvier 2023 à 03:05 et diffusé par :