Le fondateur de New Frontier Advisors publie un livre révolutionnaire sur les investissements

Dr. Richard Michaud, président-directeur général de New Frontier Advisors LLC a annoncé aujourd'hui la publication de ses dernières recherches sur la théorie et la pratique de la gestion des investissements : Finance's Wrong Turns: A New Framework for Financial Markets, Asset Management, and Social Science, publié par Palgrave Macmillan.

Il y a une crise fondamentale dans la théorie financière et la pratique professionnelle de l'investissement. Il existe peu de preuves crédibles qui démontrent que les stratégies d'investissement actif et les technologies d'investissement quantitatif traditionnelles peuvent fournir des rendements supérieurs ajustés aux risques et aux coûts sur des horizons d'investissement pertinents. Les investisseurs adoptent souvent des investissements indiciels sans information à coût minimal ou des investissements de fonds factoriels fondés sur des règles. Pourquoi les investisseurs ignorent-ils de plus en plus la gestion professionnelle des actifs ? La gestion d'actifs professionnelle peut-elle être justifiée ?

La théorie économique et financière est erronée depuis plus de soixante ans et constitue la cause fondamentale de l'inefficacité persistante de la gestion professionnelle des actifs. Les axiomes mathématiques qui prétendaient définir la théorie économique rationnelle sont maintenant compris comme étant manifestement incompatibles avec les modèles persistants de prise de décision humaine rationnelle. Essentiellement, la finance et les sciences sociales devaient faire marche arrière avant de s'engager sur une voie plus productive et plus utile.

Une nouvelle appréciation du contexte sociologique de la théorie économique et financière basée sur la modélisation des agents, des innovations dans la théorie des préférences et un nouveau contexte pour l'utilité prévue conduisent à une nouvelle compréhension des marchés des actions modernes en tant qu'intermédiaires financiers et cadre unique et approprié pour atteindre les objectifs d'investissement à long terme. Le résultat final est un contexte sociologique plus humain pour la théorie financière et économique et une pratique d'investissement améliorée.

Finance's Wrong Turns utilise le cadre économique enseigné dans la plupart des écoles de commerce et dans les présentations professionnelles pour apporter un nouvel éclairage sur les limites des outils traditionnels de la gestion quantitative des actifs. Dans un langage non technique, Michaud plaide en faveur des outils statistiques contemporains et des méthodologies et innovations brevetées aux États-Unis pour redéfinir l'optimalité des portefeuilles et les procédures permettant d'améliorer la gestion financière professionnelle.

À propos de l'autrice

Dr. Richard Michaud est le président, fondateur et directeur général de New Frontier Advisors. Il a obtenu un doctorat en mathématiques et statistiques de l'université de Boston et a enseigné la gestion des investissements à l'université de Columbia. Ses recherches et ses conseils ont porté sur l'allocation d'actifs, les stratégies d'investissement, la gestion globale des investissements, l'optimisation, l'évaluation des actions et les coûts de transaction. Il est l'auteur de Efficient Asset Management (Harvard 1998, 2nd ed. Oxford 2008 with Robert Michaud), Investment Styles, Market Anomalies, et Global Stock Selection (CFA Research Monograph 1999), et de plus de 60 articles de journaux, manuscrits et livres blancs publiés, disponibles sur SSRN.com et Researchgate.com et sur le site www.newfrontieradvisors.com. Il est co-détenteur de quatre brevets américains dans le domaine de l'optimisation de portefeuille et de la gestion d'actifs, lauréat du Graham and Dodd Scroll pour ses travaux sur l'optimisation, ancien membre du comité de rédaction du Financial Analysts Journal, rédacteur en chef adjoint du Journal of Investment Management et ancien directeur du Q Group. Les recherches du Dr. Michaud ont récemment été présentées dans WatersTechnology 2019: "Rebel Math". Parmi les articles de presse notables, citons Institutional Investor 2010: Modern Portfolio Theory's Evolutionary Road, et Pensions & Investments 2003 "Markowitz says Michaud has built a better mousetrap".

À propos de New Frontier Advisors

New Frontier New Frontier Advisors, LLC est une société privée de gestion d'investissements basée à Boston, dans le Massachusetts. New Frontier optimise les portefeuilles d'investissement pour les conseillers financiers et leurs clients, afin qu'ils aient la plus grande probabilité d'atteindre leurs objectifs financiers. New Frontier a été fondée en 1999 et gère environ 4,5 milliards de dollars d'actifs. En tant que leader de l'optimisation de portefeuille et premier stratège ETF, New Frontier a été le premier à construire des portefeuilles en utilisant des fonds négociés en bourse (ETF). Grâce à nos recherches, à notre technologie d'investissement brevetée en matière d'optimisation et de rééquilibrage de portefeuille, ainsi qu'à notre processus d'investissement éprouvé, nous nous engageons à concevoir les portefeuilles les plus efficaces en matière de gestion des risques pour nos clients.

