Pet Valu Holdings Ltd. Announce le départ de son Chef de la direction financière

MARKHAM, ON, le 9 janv. 2023 /CNW/ - Pet Valu Holdings Ltd. ("Pet Valu" ou la "Compagnie") (TSX: PET), leader dans le commerce de détail spécialisé dans la nourriture et fournitures pour animaux de compagnie, a annoncé aujourd'hui que James Grady a démissionné de sa position de Chef de la direction financière de la Compagnie, effectif le 20 janvier, 2023 pour poursuivre sa carrière avec une compagnie privée américaine.

"Nous avons grandement apprécié l'importante contribution de Jim à travers tous les changements et la croissance de Pet Valu, incluant l'émission initiale d'actions en 2021 et l'acquisition de Chico au Québec l'an passé. Je tiens à remercier Jim pour son leadership et je suis emballé de le voir poursuivre son prochain défi. »

La compagnie a débuté sa recherche afin de trouver un nouveau Chef de la direction financière. Tammy Nunez, Vice-Présidente, Planification financière & Analyse, assumera le rôle de Chef de la direction financière par intérim. Tammy Nunez est chez Pet Valu depuis 3 ans et, au cours de ses 20 années de carrière, elle a occupé des postes en finance de plus en plus importants au sein de compagnies dans le secteur du commerce de détail.

« Ce fut un privilège de travailler aux côtés de Richard et de son équipe au cours des 5 dernières années afin de continuer d'améliorer le modèle d'affaire déjà prospère de Pet Valu et continuer à présenter des résultats records pendant plusieurs années, » a dit M. Grady. « C'est une organisation exceptionnelle au service de millions d'Amoureux Dévoués d'Animaux ainsi qu'à leurs animaux de compagnie à travers le Canada et j'ai très hâte de pouvoir constater le succès grandissant de Pet Valu au cours des prochaines années. »

Pet Valu est le principal détaillant canadien d'aliments pour animaux de compagnie et de fournitures connexes, avec plus de 700 emplacements appartenant à la société ou franchisés partout au pays. Depuis plus de 40 ans, Pet Valu gagne la confiance et la loyauté des propriétaires d'animaux de compagnie en offrant un service à la clientèle bien informé, un produit haut de gamme et des services attentionnés en magasin. Les magasins de quartier de Pet Valu offrent plus de 7 000 produits à prix concurrentiel, y compris un large éventail de marques exclusives primées, de première qualité et holistiques. Pour en savoir plus, visitez: www.petvalu.ca.

