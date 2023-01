Le plastique technique LUCON® TX5007 de LG Chem, utilisé pour le revêtement en poudre électrostatique, est désormais appliqué aux ailes avant des voitures des équipementiers mondiaux japonais





LG Chem (KRX: 051910) fournit pour la première fois un plastique technique à Mitsubishi Motors utilisé pour le revêtement en poudre et appliqué aux pièces constituant les ailes avant des modèles RVR, Delica D:5 et Outlander.

Les ailes avant sont réparties sur chaque côté du véhicule, elles sont non seulement parties intégrantes de la carrosserie, mais protège également contre les éventuels débris rencontrés sur la route. Elles doivent aussi offrir un haut niveau de robustesse mécanique ainsi qu'une excellente qualité extérieure afin d'aider à préserver une intégrité structurelle avec le reste de la carrosserie.

Le matériau composite LUCON TX5007, développé par LG Chem, combine un alliage de polyphénylène éther modifié (mPPE) et de polyamide (PA66) renforcé avec des nanotubes de carbone (CNT). Le matériau possède une excellente conductivité électrique et présente de fortes propriétés mécaniques. Ce produit offre également une résistance à la chaleur exceptionnelle et s'adapte aux températures de 200 degrés Celsius ou plus des lignes de peinture automobile. Il apporte aussi parallèlement une excellente stabilité dimensionnelle grâce à son faible coefficient de dilatation thermique linéaire (CLTE).

L'utilisation du plastique en remplacement de l'acier/aluminium contribue généralement à l'allègement du véhicule. Une aile en plastique permet de réduire le poids du véhicule d'environ 4 kg, améliorant ainsi le rendement énergétique. Les ailes en plastique fournissent également d'autres avantages, notamment la réduction des émissions de gaz d'échappement et de l'empreinte carbone.

En plus du LUCON TX5007, LG Chem dispose d'un large portefeuille de produits pouvant être utilisés à grande échelle sur les pièces extérieures automobiles nécessitant un processus de revêtement en poudre. Ces produits peuvent être personnalisés pour répondre aux diverses exigences des fournisseurs automobiles en matière de pièces pour les ailes, les panneaux de pare-chocs, les capots, les hayons, les trappes à carburant et les rétroviseurs latéraux.

Parallèlement, LG Chem utilise les CNT, des charges qui, même en petite quantité dans les plastiques techniques, améliorent considérablement la conductivité afin de répondre aux exigences variées des clients. Ce matériau, permettant une plus large conductivité électrique par rapport à d'autres matériaux chargés en carbone tels que le noir de carbone et la fibre de carbone, constitue la meilleure solution pour le revêtement en poudre. LG Chem a non seulement construit sa propre ligne de production de CNT, mais agrandit désormais sa quatrième usine en vue d'une production en masse en 2024, ce qui permettra un approvisionnement fiable en produits de haute qualité pour le revêtement en poudre.

