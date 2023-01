Déclaration du premier ministre du Canada sur la sélection du prochain premier ministre du Yukon





OTTAWA, ON, le 9 janv. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la sélection du prochain premier ministre du Yukon :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Ranj Pillai d'avoir été sélectionné pour devenir le chef du Parti libéral du Yukon et le prochain premier ministre du Yukon.

« Je me réjouis de travailler avec le nouveau premier ministre Pillai afin de continuer à bâtir des communautés saines et résilientes au Yukon et un avenir meilleur pour tous les Canadiens.

« Nous travaillerons ensemble à faire avancer les grandes priorités des gens du territoire et du pays tout entier. Nous allons notamment rendre la vie plus abordable, créer une économie qui profite à tous les gens du Yukon, avancer sur le chemin commun de la réconciliation avec les peuples autochtones, prendre des mesures ambitieuses pour lutter contre les changements climatiques, élargir l'accès des familles yukonnaises à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants ainsi qu'améliorer l'accès à des logements sûrs et abordables et à des soins de santé de qualité.

« Je remercie le premier ministre sortant, Sandy Silver, d'avoir contribué à la politique territoriale pendant plus de 11 ans, notamment pour son leadership dans le cadre de ses fonctions de premier ministre au cours des six dernières années, et je lui souhaite la meilleure des chances pour la suite. »

