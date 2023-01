Le gouvernement du Canada octroie un financement de près de 100 000 dollars au Centre francophone de Toronto





Ces fonds permettront au Centre francophone de Toronto de concrétiser son projet d'ajout d'espaces communautaires

TORONTO, le 9 janv. 2023 /CNW/ - Favoriser l'accès aux services en français dans des communautés de langue officielle en situation minoritaire est essentiel pour assurer une francophonie inclusive et diversifiée. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les institutions qui détiennent ce mandat afin que les francophones puissent recevoir des services dans leur langue.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé l'octroi de près de 100 000 dollars au Centre francophone de Toronto pour faciliter la réalisation d'une étude de faisabilité. Cette étude permettra au Centre d'analyser la nécessité d'ajouter des espaces communautaires pour répondre aux demandes grandissantes de services.

L'investissement du gouvernement du Canada pour la réalisation de cette étude permettra au Centre d'accomplir de grandes choses, incluant :

consulter les partenaires clés et les parties prenantes pour l'établissement d'un lieu de rassemblement pour les francophones à Toronto;

identifier les besoins de la communauté francophone;

déterminer si la construction d'un carrefour offrant des espaces communautaires supplémentaires représente la solution aux enjeux d'accès;

déterminer des options possibles pour le développement d'un espace communautaire à Toronto;

identifier les sources de revenus potentielles pour réaliser le projet.

Cette étude, financée par l'entremise du Fonds pour les espaces communautaires du gouvernement du Canada, est l'une des premières étapes vers la mise sur pied d'un nouveau carrefour francophone dans le Grand Toronto. Ce projet permettra de favoriser les échanges, les rassemblements et l'octroi de services en français, ce qui contribuera à assurer la vitalité de la communauté franco-ontarienne pour les décennies à venir.

Citations

« Durant ma tournée dans le Sud-Ouest de l'Ontario, j'ai eu la chance de visiter le Centre francophone de Toronto et d'être témoin du travail remarquable qu'il accomplit. J'ai fait la rencontre de personnes passionnées ayant à coeur d'offrir une gamme de services sociaux et de santé communautaire qui améliorent le bien-être de l'ensemble des francophones du Grand Toronto. Le financement d'aujourd'hui permettra au Centre de bien évaluer les besoins grandissants des francophones et de continuer à bien y répondre. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« L'investissement fédéral améliorera la vie quotidienne de notre communauté en nous permettant d'analyser la nécessité d'ajouter un espace de rassemblement inclusif et ouvert à la communauté francophone du Grand Toronto dans toute sa diversité. L'octroi de ce financement répondra aux demandes grandissantes de services et est un premier pas vers l'aboutissement d'un grand projet qui nous tient à coeur et qui tient surtout à coeur à notre communauté. »

- Aliou Sène, président, Centre francophone du Grand Toronto

Les faits en bref

Le Centre francophone de Toronto est un organisme sans but lucratif qui offre des programmes et des services sociaux, des services de santé, des services au logement et des services juridiques principalement aux francophones dans le Grand Toronto.

Le budget de 2021 prévoit un investissement de 80 millions de dollars sur 2 ans (2021-2022 à 2022-2023) afin d'appuyer la construction, la rénovation et le développement d'espaces éducatifs et communautaires qui servent les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ces fonds s'ajoutent aux 67,2 millions de dollars sur 5 ans prévus dans le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 afin d'appuyer les projets de construction liés aux infrastructures scolaires et culturelles de ces communautés. Une partie de ces investissements est affectée au Fonds pour les espaces communautaires.

Le Fonds pour les espaces communautaires permet aux organismes sans but lucratif qui oeuvrent dans les communautés en situation minoritaire de se doter d'espaces pour offrir des activités communautaires et culturelles et des services dans la langue de la minorité. Ces lieux de rassemblement, propices aux échanges, contribuent au développement individuel et social de la communauté. La création de ces espaces de vie permet ainsi de renforcer les capacités de ces organismes et d'appuyer la revitalisation des communautés.

Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada pour adapter la Loi sur les langues officielles à une société en évolution. Ce projet de loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays; à clarifier et à renforcer la partie de la Loi sur les langues officielles concernant la promotion des langues officielles; et à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le 19 février 2021, dans le document « Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada », la ministre Joly a présenté les intentions du gouvernement du Canada quant à la modernisation et au renforcement de la Loi sur les langues officielles et des instruments connexes. Ce document propose un éventail de changements et de nouvelles mesures pour en arriver à un nouvel équilibre en matière linguistique au pays.

