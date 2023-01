AVIS AUX MÉDIAS - Le Canada fera une annonce pour faire avancer le travail sur les appels à la justice découlant de l'Enquête nationale





OTTAWA, ON, le 9 janv. 2023 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, fera une annonce après la tenue d'une table ronde nationale avec des représentants fédéraux, provinciaux, territoriaux et autochtones sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées.

Participation des médias :

On invite les membres des médias à envoyer un courriel ([email protected]) pour confirmer leur présence et recevoir un lien vers l'annonce.

Date : Le mardi 10 janvier 2023

Heure : 17 h (HE)

Suivez-nous sur Twitter :

GouvCan - Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Communiqué envoyé le 9 janvier 2023 à 14:00 et diffusé par :