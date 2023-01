Gen II Fund Services annonce des promotions au sein de son équipe mondiale





Gen II Fund Services, LLC (« Gen II »), l'un des principaux administrateurs de fonds de capitaux privés indépendants, est ravi d'annoncer la promotion de huit professionnels du service client à la fonction de directeur. Les équipes engagées du service client de Gen II sont toutes encadrées par un directeur afin d'offrir aux clients une expertise et un conseil de premier plan. En outre, au sein du bureau luxembourgeois de Gen II, Christophe Ponticello a été promu Directeur Pays, et Duncan J. Christie, Directeur des opérations.

« Nous sommes fiers d'annoncer la promotion de ces professionnels, choisis pour leur implication et leur haute performance », a déclaré Steven Millner, PDG de Gen II. « Notre engagement constant à investir dans nos collaborateurs nous permet de proposer nos services haut de gamme, et nous sommes impatients de poursuivre la croissance de notre équipe grâce à des personnes aussi talentueuses. »

Deviendront directeurs Gen II en 2023 :

Julian Blumberg

Taylor Graham

Joel Hiatt

Doug Horton

Radi Ilamov

Julie Ren

Bo Yang

Corey Zahner

« Nous sommes ravis de pouvoir récompenser les succès remportés par ces collaborateurs expérimentés, qui ont su offrir à nos clients l'expertise, le conseil et le service dont Gen II tire sa réputation », a ajouté Steven Alecia, président de Gen II. « Nous sommes impatients de les suivre et de les encourager sur le chemin de la réussite. »

À propos de Gen II

Gen II est l'un des principaux administrateurs de fonds entièrement axés sur la gestion d'actifs et l'investissement de capitaux privés. Depuis sa création en 2009, la société est devenue l'un des plus grands administrateurs de fonds de capitaux privés indépendants, avec plus de 900 milliards de dollars de capital de fonds privés sous administration dans le monde entier. Gen II offre aux promoteurs de fonds privés une association de personnes, de processus et de technologies de premier ordre, permettant aux GP de gérer plus efficacement leur infrastructure opérationnelle, leurs rapports financiers et leurs communications avec les investisseurs. Pour de plus amples informations, visitez le site www.gen2fund.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 janvier 2023 à 13:25 et diffusé par :