Le lyonnais Rtone rejoint l'acteur européen House of HR et passe sous pavillon Belge





Un acteur incontournable du marché français de l'ingénierie et du conseil

Après avoir rejoint ABMI fin 2020, et après l'acquisition de StartAndFab en 2021, c'est une nouvelle étape de développement qui se présente aujourd'hui pour Rtone. Avec House of HR, Rtone intègre un groupe à dimension internationale et une entité de multispécialistes en ingénierie.

Par cette acquisition, ABMI et Rtone forment désormais un partenariat étroit avec Abylsen, le groupe d'ingénierie français spécialisé dans les services de l'Industrie, du Numérique et des Sciences de la Vie, intégré à House of HR depuis 2015.

Chaque entité conserve et développe ses marques, ses spécificités, ses équipes et comités de direction. ABMI et Abylsen en tant que sociétés d'ingénierie multispécialistes, Rtone en tant qu'expert en développement produits.

De nouvelles perspectives de développement à l'international

Avec 16 acquisitions réalisées rien qu'en 2022, House of HR concrétise son ambition de se développer encore davantage dans le domaine du recrutement spécialisé et de niche et des solutions numériques.

Rika Coppens, CEO de House of HR, déclare : « Compte tenu du degré de spécialisation de House of HR et de notre concentration sur les profils rares à forte demande, nous pouvons maintenir notre ambition de croissance. »

Derrière House of HR se trouve une vraie culture de l'humain. Le groupe rassemble des expertises autour de l'homme avec le recrutement, le service et l'ingénierie.

Dans cet écosystème, le trio Abylsen, ABMI et Rtone forme ainsi une nouvelle powerhouse. La nouvelle société holding, ABY Engineering, sera dirigée par Florian Massaux en tant que PDG et Vincent Coent en tant que directeur général. Tous deux resteront par ailleurs en place en tant que PDG d'Abylsen et d'ABMI respectivement.

Ce regroupement rapproche Rtone de son objectif de devenir leader européen dans la conception et le développement de produits et solutions Intelligentes.

Adrien Desportes, Directeur Général de Rtone déclare : "Intégrer House of HR est pour nous une opportunité d'accélérer notre croissance interne, mais aussi de booster notre plan d'acquisition de sociétés clés, en France et au-delà, avec pour ambition de multiplier par cinq notre chiffre d'affaires, pour atteindre 45 millions d'euros en 2027."

A propos de House of HR :

House of HR est l'un des principaux fournisseurs de solutions RH en Europe. Basé à Roeselare (Belgique), le groupe fournit du personnel spécialisé et de niche principalement aux petites et moyennes entreprises par le biais de ses deux segments, Engineering & Consulting et Specialized Talent Solutions, chacun d'entre eux étant composé de plusieurs PowerHouses qui utilisent différentes marques pour promouvoir leur offre de solutions RH spécialisées.

En 2021, House of HR a réalisé un chiffre d'affaires ajusté pro forma de 2,2 milliards d'euros. Le groupe compte environ 5100 employés répartis dans plus de 700 agences en Europe. Bain Capital Private Equity est devenu l'actionnaire majoritaire du groupe, avec une participation de 55 %.

Pour plus d'informations, visitez le site www.houseofhr.com

A propos de Rtone :

Rtone est un studio de développement de produits. Depuis 2007, Rtone accompagne ses clients dans l'étude, la conception, l'industrialisation, la production et la maintenance de solutions intelligentes et connectées. Rtone compte plus de 80 ingénieurs et couvre l'ensemble des besoins en ingénierie, depuis l'électronique, les logiciels embarqués, le Cloud, la mécanique, le hardware.

A ce jour, Rtone compte plus de 150 produits développés pour un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros.

Pour plus d'informations, visitez le site https://rtone.fr

