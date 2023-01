L'Assemblée nationale reçoit le Forum étudiant après deux ans d'absence





QUÉBEC, le 9 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Jusqu'au 13 janvier, après deux années sans simulation parlementaire, l'Assemblée nationale accueille la 29e législature du Forum étudiant à l'hôtel du Parlement. Présidé par Mme Chantal Soucy, vice-présidente de l'Assemblée nationale, le Forum compte 125 étudiants et étudiantes de niveau collégial qui, l'espace de quelques jours, joueront le rôle de parlementaires ou de journalistes.

« Le Forum étudiant est une occasion extraordinaire pour les participants et participantes de prendre part aux débats parlementaires en siégeant dans la salle de l'Assemblée nationale ainsi qu'en commission parlementaire. Cette simulation leur permettra d'expérimenter diverses facettes du travail des députées et députés et de saisir davantage les rouages de la démocratie québécoise », a souligné Mme Soucy.

Pour cette 29e édition du Forum, 20 collèges et cégeps du Québec seront représentés. Les étudiantes et étudiants, qui proviennent de 19 circonscriptions, auront l'occasion de s'exprimer et de débattre sur des enjeux importants, notamment sur les projets de loi suivants :

la Loi sur le droit à la déconnexion numérique ;

; la Loi sur les droits et libertés de la personne en contexte d'intervention policière ;

; la Loi sur la réforme du mode de scrutin.

Le Forum étudiant a siégé annuellement à l'Assemblée nationale depuis 1992, sauf en 2021 et en 2022 en raison du contexte sanitaire. Depuis 29 ans, plus de 3 000 étudiants et étudiantes de niveau collégial ont participé au Forum, s'initiant ainsi au parlementarisme. La Fondation Jean-Charles-Bonenfant, notamment, collabore étroitement à la tenue de cette simulation. Pour plus d'information, consultez le site Web Par ici la démocratie.

