Tofane Global accélère sa croissance sur le marché mondial du Messaging avec l'acquisition de DIMOCO Messaging





Tofane global (TOFANE), le groupe leader de solutions de communication internationale, annonce aujourd'hui l'acquisition de DIMOCO Messaging, un agrégateur de SMS, leader à l'échelle mondiale, basé en Autriche et au Liechtenstein , qui délivre environ deux milliards de messages par an.

Les messages professionnels ou SMS d'application à la personne (A2P), représentent un marché mondial estimé à 26,5 milliards de dollars en 2022. Incluant principalement le SMS d'authentification/code, de prise/confirmation de RV et de marketing, il devrait atteindre 38 milliards en 2025. Avec seulement 5 % des sociétés qui l'utilisent, l'adoption par les entreprises de ce service n'en est qu'à ses débuts.**

Avec cette acquisition, la filiale de Tofane, iBASIS, accélère nettement sa croissance en doublant son chiffre d'affaires dans les services mobiles, le portant à 20% des revenus totaux du groupe.

DIMOCO Messaging renforce l'infrastructure réseau d'iBASIS en ajoutant plus de 100 connexions directes aux opérateurs mobiles dans le monde entier, garantissant ainsi les meilleures performances de vitesse et de fiabilité pour la livraison des SMS.

iBASIS étend géographiquement sa présence commerciale dans le monde avec les bureaux de DIMOCO Messaging situés en Autriche, au Liechtenstein, en Allemagne et en Serbie.

Cette acquisition donne également un accès direct au marché des entreprises où DIMOCO Messaging dispose d'une présence établie, pour servir les grandes institutions financières, en tirant parti de nouvelles interfaces de programme d'application SMS pour l'intégration des systèmes, des API pour une prise en main rapide et le déploiement de campagnes SMS.

Alexandre Pébereau, PDG, iBASIS, et fondateur, PDG, TOFANE :

« TOFANE s'est imposé comme le premier leader indépendant grâce à des acquisitions sur le marché international du transport des appels. Aujourd'hui, nous répliquons ce modèle sur un marché similaire, à forte croissance, celui des SMS professionnels afin de construire notre second pilier. En intégrant DIMOCO Messaging et son équipe expérimentée, nous accélérons notre croissance pour devenir un partenaire privilégié de nos clients dans les services mobiles."

Cameron Calof, directeur général de DIMOCO Messaging :

"Nous sommes très heureux de rejoindre iBASIS. La société s'est forgée une réputation de premier plan en tant que partenaire privilégié pour les services voix et mobiles dans le monde. Nous partageons le même esprit d'entreprise, la même éthique commerciale et la même approche centrée sur le client, et nous nous engageons à fournir un haut niveau de qualité et de fiabilité pour le Messaging dans le monde entier. Nous sommes ravis pour nos employés et nos clients, car cette acquisition ouvre une nouvelle ère de possibilités et de croissance. L'expertise et les capacités d'iBASIS sont incontestées, et nous sommes impatients de continuer à répondre ensemble aux exigences d'un marché en pleine expansion."

Le cabinet Jeantet a agi en tant que conseiller juridique exclusif, Mazars en tant que conseiller financier et fiscal, Wagram Corporate Finance en tant que conseiller financier, et Global Telco Consult - GTC en tant que conseiller technique pour cette acquisition.

* DACH: Deutschland (D), Austria (A), and Switzerland (CH)

** Mobilesquared, Business Messaging Overview at MEF Business Messaging, Juin 2022

A propos de Tofane Global

Tofane Global est un leader spécialisé dans les services de communications et de plateformes numériques à vocation internationale pour les Opérateurs Telecoms et les Entreprises Over-The-Top. Tofane Global a acquis et intégré avec succès sept sociétés sur le marché des communications internationales pour ainsi devenir le premier acteur indépendant et un catalyseur d'innovations dans les communications voix, données mobiles, messageries SMS, Internet-des-Objets et 5G. Suite aux acquisitions d'Altice Europe N.V., iBASIS, SFR, MEO (ex-Portugal Telecom), NOS et Simfony, Tofane Global sert plus de 1 000 clients dans le monde avec sa présence dans 26 pays.

À propos de DIMOCO Messaging

Avant son acquisition par Tofane Global, DIMOCO Messaging appartenait à BaseTech Ventures, une entreprise d'investissement qui investit dans des start-ups de technologie financière, Internet et technologiques en phase de démarrage. DIMOCO Messaging fournit des produits de messagerie A2P fiables et de haute qualité permettant à nos entreprises clientes de communiquer avec leurs clients à une échelle véritablement mondiale. Nous tirons parti de nos relations avec les opérateurs de réseaux mobiles, les CPaaS et les partenaires nationaux pour offrir aux clients une connectivité directe, leur permettant d'optimiser la communication avec leurs clients et leurs employés de manière transparente. DIMOCO Messaging, avec des bureaux au Liechtenstein, en Autriche, en Allemagne et en Serbie, détient une licence MVNO et exploite une plateforme de messagerie de classe opérateur avec les normes de qualité les plus élevées de l'industrie.

