Le Canada investit dans des véhicules accessibles pour la Strait Area Transit Co-operative





PORT HAWKESBURY, NS, le 9 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, l'honorable Allan MacMaster, vice-premier ministre de la Nouvelle-Écosse, et Amber Carrigan, directrice exécutive de la Strait Area Transit Co-operative, ont annoncé un financement conjoint de 499 812 $ pour l'achat de trois nouveaux véhicules pour la coopérative.

Le financement soutiendra l'achat de trois nouveaux véhicules accessibles afin d'étendre le service fixe et sur réservation de porte-à-porte et accessible aux fauteuils roulants de la Strait Area Transit Co-operative pour tous les résidents. Les véhicules serviront principalement aux populations les plus vulnérables des comtés d'Inverness et de Richmond. Ils contribueront à améliorer l'accès aux événements sociaux, aux possibilités d'éducation et d'emploi et aux activités quotidiennes, comme les rendez-vous médicaux. Ils procureront aux utilisateurs une indépendance et un sentiment de liberté qui amélioreront leur qualité de vie.

Ces solutions de transport en commun aideront les résidents à se déplacer dans leurs collectivités et à accéder aux programmes et aux services de manière plus confortable, plus pratique et plus abordable. Cet investissement rendra la région plus inclusive et accessible aux personnes à mobilité réduite et ayant des ressources financières limitées.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les options de transport en commun devraient être accessibles à tous les Canadiens, peu importe où ils vivent. L'appui du gouvernement du Canada aux nouveaux autobus porte-à-porte et accessibles aux fauteuils roulants de la Strait Area Transit contribuera à améliorer la qualité de vie des résidents des comtés du quadrilatère et à favoriser l'inclusion sociale. Grâce à ce projet et à d'autres projets semblables dans tout le pays, nous aidons les résidents des collectivités rurales et éloignées à profiter de solutions de mobilité, à accéder aux emplois et aux services essentiels et à réduire leur besoin de posséder un véhicule privé. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire du ministre secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les gens ont besoin de transport pour se rendre au travail, prendre des rendez-vous et rencontrer leurs amis et les membres de leur famille. Cet investissement aidera les exploitants à fournir ce service essentiel, ce qui permettra de renforcer nos collectivités. »

L'honorable Allan MacMaster, vice-premier ministre de la Nouvelle-Écosse, au nom de l'honorable Kim Masland, ministre des Travaux publics et députée provinciale de Queens

« Sans des sources de financement comme le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural ou le Programme d'aide au transport accessible, la Strait Area Transit ne pourrait pas continuer à offrir des services de transport en commun inclusifs, sûrs, fiables, accessibles, écologiques et professionnels aux résidents de la région. Le transport en milieu rural est un service essentiel pour tous. L'achat de trois fourgonnettes de transport en commun permettra à la Strait Area Transit de mieux desservir les collectivités locales. »

Amber Carrigan, directrice exécutive, Strait Area Transit Co-operative

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 399 849 $ dans ce projet et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournit 99 963 $.

investit 399 849 $ dans ce projet et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournit 99 963 $. Le financement que le gouvernement du Canada alloue au projet provient du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural.

alloue au projet provient du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. Le nouveau Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, qui fait partie du Fonds permanent pour le transport en commun, prévoit 250 millions de dollars sur 5 ans pour aider les Canadiens des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leur collectivité. Il soutient l'élaboration de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. En février 2021, le premier ministre a annoncé un financement de près de 15 milliards de dollars pour de nouveaux projets d'infrastructure de transport en commun au cours des huit prochaines années, dont 3 milliards de dollars par année à compter de 2026-2027.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail qu'effectue le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://www.infrastructure.gc.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 9 janvier 2023 à 10:15 et diffusé par :