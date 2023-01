Les infirmières et infirmiers sont plus que des bras!





MONTRÉAL, le 9 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le réseau de la santé a besoin de bras, entend-on souvent. Mais, pour offrir les meilleurs soins possibles alors que le Québec fait face à des défis de taille, il faut bien plus que des bras : il faut aussi les têtes qui viennent avec! L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) lance donc une nouvelle campagne choc pour valoriser l'expertise de ses membres.

« Qui voudrait se faire soigner seulement par "les bras" de personnes qui prodiguent des soins, sans pouvoir expliquer ce qu'elles font et pourquoi? Pour jouer leur rôle-clé, les infirmières et infirmiers doivent faire preuve de compétences, de jugement clinique et d'autonomie professionnelle. Une meilleure reconnaissance, valorisation et mise à profit de l'étendue de l'expertise infirmière est une solution incontournable pour optimiser le fonctionnement du système de santé, au bénéfice de toute la population québécoise », souligne Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

Une expertise dont le Québec ne peut se passer

La contribution des infirmières et infirmiers dans le réseau de la santé est largement reconnue par le public. Cependant, cette reconnaissance se limite trop souvent à des gestes techniques pouvant être effectués par du personnel interchangeable, sans égard à leur expertise distincte. Par exemple, déplacer une infirmière ou un infirmier ayant développé une expertise en pédiatrie vers le domaine des soins aux personnes âgées, ou l'inverse, revêt un manque de respect de l'expérience acquise au cours des années.

Plus de 82 000 infirmières et infirmiers réalisent une multitude d'activités dans des situations uniques et complexes. Au terme de leur évaluation, ces professionnels déterminent, planifient, prodiguent et coordonnent les soins personnalisés qui s'imposent, en plus d'exercer un rôle majeur en promotion de la santé et en prévention de la maladie.

Conçue par l'OIIQ avec Rethink Communications, cette campagne lancée le 9 janvier vise à faire évoluer les perceptions, en incitant la population québécoise à réfléchir de manière plus critique à la façon dont la profession infirmière est représentée. L'expertise de ses membres a une portée beaucoup plus vaste que celle de leurs bras!

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte plus de 82 000 membres et quelque 16 000 personnes dans un parcours d'admission à la profession. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

