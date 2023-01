Le Canada soutient la construction de plus de 380 logements partout en Ontario





SAULT STE. MARIE, ON, le 9 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Terry Sheehan, secrétaire parlementaire du ministre du Travail et député fédéral de Sault Ste. Marie, Ross Romano, député provincial de Sault Ste. Marie, Matthew Shoemaker, maire de Sault Ste. Marie, Justin Marchand, chef de la direction des Services de logement pour les Autochtones de l'Ontario (OAHS), et Helen Stewart, présidente de la filiale 25 - Sault Ste. Marie de la Légion royale canadienne, ont annoncé un investissement combiné de près de 132 millions de dollars pour soutenir la construction de plus de 380 logements.

Le premier ensemble d'habitation vise à construire plus de logements pour les anciens combattants et sera exploité par la filiale 25 de la Légion royale canadienne. Le projet vise à remplacer l'immeuble existant par une tour accessible de neuf étages qui comprendra 107 logements, dont plus de 30 % auront un loyer inférieur au prix du marché. L'immeuble offrira des commodités aux locataires, à leur famille et à la collectivité, notamment un restaurant, des salles de réunion, un hall et un lieu de rassemblement. Ont été versés pour l'ensemble, 32,1 millions de dollars en financement fédéral dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) et 1,9 million de dollars de Veteran's Housing Ontario Inc.

Le deuxième portefeuille d'ensembles d'habitation sera détenu et exploité par OAHS. Il sera constitué de neuf ensembles qui permettront de servir des collectivités de l'Ontario et de créer plus de 276 logements abordables pour soutenir les peuples autochtones. Certains ensembles d'habitation seront destinés à soutenir les Autochtones qui sont en situation d'itinérance chronique ou à risque de s'y trouver, alors que d'autres viseront à soutenir les jeunes, ainsi que les femmes autochtones à risque et leurs enfants. Ce portefeuille d'ensembles recevra près de 87 millions de dollars en financement fédéral dans le cadre du FNCIL. Le gouvernement fédéral et la Province de l'Ontario ont également engagé environ 3,7 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL), une entente bilatérale, pour construire 45 logements à Sault Ste. Marie et à London, et OAHS ont fourni une somme de 7,2 millions de dollars en investissement foncier et en contribution financière.

La construction de l'ensemble d'habitation de la filiale 25 de la Légion royale canadienne devrait être terminée d'ici décembre 2023, et la construction des ensembles du portefeuille d'OAHS devrait être terminée d'ici la fin de 2025.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce à cette annonce, nous répondons aux besoins des peuples autochtones, des anciens combattants, des jeunes et des femmes et de leurs enfants à Sault Ste. Marie et dans d'autres collectivités de la région. Ce financement permettra à des centaines d'Autochtones et d'anciens combattants de l'Ontario d'accéder à un nouveau logement, ce qui constitue une étape cruciale pour répondre au besoin de logements abordables dans ces collectivités. C'est l'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement veille à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Ce fut un plaisir de travailler avec le bureau local des Services de logement pour les Autochtones de l'Ontario et avec les bénévoles de la filiale 25 de la Légion royale canadienne, ici à Sault Ste. Marie, ainsi qu'avec d'autres remarquables intervenants communautaires pour en arriver là aujourd'hui. L'accès à des logements sûrs, solidaires et abordables contribuera à apporter des changements positifs dans nos communautés. En collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux et les intervenants locaux, nous travaillons à faire en sorte que tous les habitants de Sault Ste. Marie et des collectivités de notre province et du Canada aient accès à des logements sûrs et abordables.» - Terry Sheehan, secrétaire parlementaire du ministre du Travail et député fédéral de Sault Ste. Marie

« Je suis heureux de constater que les solides relations que nous avons établies avec tous les ordres de gouvernement et les partenaires autochtones, y compris les Services de logement pour les Autochtones de l'Ontario, ont donné de tels résultats positifs. Nous continuerons de travailler fort pour résoudre la crise de l'offre de logements en Ontario et veiller à ce que toutes les personnes de la province puissent trouver un logement qui répond à leurs besoins et convient à leur budget. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

« L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans les efforts déployés par notre gouvernement pour aider la population ontarienne à trouver les logements sûrs avec services de soutien dont elle a besoin. J'ai hâte de voir ces ensembles d'habitation achevés, et je sais qu'ils auront un impact réel et positif sur la vie des personnes en Ontario. » - L'honorable Michael Parsa, ministre associé du Logement de l'Ontario

« Je suis très fier de tout le travail accompli par la filiale 25 de la Légion royale canadienne et les Services de logement pour les Autochtones de l'Ontario. Compte tenu de la crise actuelle de l'offre de logements, ces ensembles d'habitation essentiels ne pourraient pas être construits à un meilleur moment. Je suis impatient de constater l'évolution des progrès pour l'ensemble de la Légion au cours de la prochaine année, et j'ai hâte de travailler avec l'équipe des Services de logement pour les Autochtones de l'Ontario pour voir leurs ensembles prendre forme. » - Ross Romano, député provincial de Sault Ste. Marie

« Le besoin de logements abordables est immense et les répercussions durables que ces logements peuvent avoir sur les propriétaires-occupants et leur famille sont profondes et aptes à transformer les collectivités. Il est primordial que tous les ordres de gouvernement collaborent pour veiller à ce que les gens aient accès à des possibilités d'accession à la propriété, et la Ville est heureuse de travailler avec nos partenaires gouvernementaux et communautaires pour appuyer ces importants ensembles d'habitation. » - Matthew Shoemaker, maire de Sault Ste. Marie

« La collaboration entre tous les ordres de gouvernement est essentielle pour répondre aux besoins en matière de logement des Autochtones qui vivent en milieux urbain et rural. Des logements sûrs, abordables et axés sur la culture sont le fondement de collectivités saines. Les neuf ensembles d'habitation situés en Ontario dont il est question dans l'annonce d'aujourd'hui démontrent que la tâche de bâtir nos collectivités exige des partenariats positifs et productifs pour réussir à bien loger les gens. » - Cora McGuire-Cyrette, présidente du conseil d'administration des OAHS

« La filiale 25 de la Légion royale canadienne, son comité d'aménagement immobilier présidé par le colonel Clyde Healey, ainsi que l'ensemble des anciens combattants et des membres de notre région remercient tous les organismes gouvernementaux qui nous ont permis d'en arriver là. Nous tenons à remercier Sam Biasucci de Sal-Dan Developments et Veteran's Housing Inc. d'avoir réalisé notre rêve. Nous croyons que cet ensemble d'habitation nous permettra de servir les anciens combattants et la collectivité pendant de nombreuses années. » - Helen Stewart, présidente de filiale 25 - Sault Ste. Marie de la Légion royale canadienne

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. L'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL) offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires.

en matière de logement (IPOL) offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires. L'IPOL est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement.

en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. Le gouvernement de l' Ontario a également augmenté le soutien offert dans le cadre du Programme de logement avec services de soutien pour les Autochtones, qui est passé de 13,3 millions de dollars en 2021-2022 à 30 millions de dollars pour l'exercice en cours. Ce programme procure de l'aide au logement et des services de soutien aux personnes autochtones qui sont en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, et plus particulièrement les personnes en situation d'itinérance chronique, les jeunes en situation d'itinérance et les personnes en situation d'itinérance à la suite de leur sortie d'un établissement financé par la province.

L'ensemble d'habitation d'OAHS situé à Sault Ste. Marie comprend 52 logements qui seront gérés conjointement par OAHS et la Nation métisse de l' Ontario .

. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens et citoyennes à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

