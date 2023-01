Le Shanghai Futures Exchange et le Shanghai International Energy Exchange publient les statistiques sur le volume des opérations pour 2022





SHANGHAI, le 9 janv. 2023 /CNW/ - Le 6 janvier 2023, le Shanghai Futures Exchange (SHFE) et sa filiale, le Shanghai International Energy Exchange (INE) ont publié les statistiques sur le volume des opérations pour 2022.

Faits saillants :

Le volume total des opérations du SHFE a atteint 1 823 278 000 lots en 2022. Le nombre total de jours de bourses a atteint 242.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur du cuivre a atteint 46 497 000 lots, et le volume moyen des opérations quotidiennes était de 313 000 lots en juillet, un sommet en 2022. La position ouverte moyenne quotidienne était de 461 000 lots en novembre, un sommet en 2022.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur de l'aluminium a atteint 99 975 000 lots, et le volume moyen des opérations quotidiennes était de 529 000 lots en février, un sommet en 2022. La position ouverte moyenne quotidienne était de 494 000 lots en janvier, un sommet en 2022.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur de l'argent a atteint 188 771 000 lots. Le volume moyen des opérations quotidiennes et la position ouverte ont culminé à 1 309 000 lots et à 1 023 000 lots respectivement en décembre 2022.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur du mazout a atteint 210 455 000 lots, et le volume moyen des opérations quotidiennes s'est établi à 1 202 000 lots en septembre, un sommet en 2022. La position ouverte moyenne quotidienne était de 750 000 lots en octobre, un sommet en 2022.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur des barres d'armature en acier a atteint 525 178 000 lots. Le volume moyen des opérations quotidiennes était de 2 737 000 lots en juillet, un sommet en 2022. La position ouverte moyenne quotidienne était de 3 057 000 lots en août, un sommet en 2022.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur du caoutchouc naturel a atteint 79 639 000 lots. Le volume moyen des opérations quotidiennes était de 423 000 lots en juillet, un sommet en 2022. La position ouverte moyenne quotidienne était de 355 000 lots en février, un sommet en 2022.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur du mazout à base de pâte de bois a atteint 81 158 000 lots. Le volume moyen des opérations quotidiennes était de 464 000 lots en juillet, un sommet en 2022. La position ouverte moyenne quotidienne était de 390 000 lots en janvier, un sommet en 2022.

Les options de barres d'armature et d'argent ont été inscrites aux fins de négociations auprès du SHFE à 9 h le 26 décembre 2022. Le premier jour des négociations, le volume des opérations sur les options de barres d'armature a atteint 26 872 lots pour un total de 21,771 millions de yuans, tandis que le volume des opérations sur les options d'argent était de 3 796 lots pour un total de 5,6626 millions de yuans.

Pour des données plus détaillées, consultez le site Web du SHFE : http://www.shfe.com.cn/en/MarketData/.

Le volume total des opérations de l'INE a atteint 120 166 000 lots en 2022. Le nombre total de jours de bourse a été de 242.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur du pétrole brut a atteint 53 581 000 lots, et le volume moyen des opérations quotidiennes s'est élevé à 316 000 lots en juillet. La position ouverte moyenne quotidienne était de 82 000 lots en juillet, un sommet en 2022.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur du mazout à faible teneur en soufre a atteint 40 842 000 lots. Le volume moyen des opérations quotidiennes et la position ouverte ont culminé à 300 000 lots et à 147 000 lots respectivement en juillet 2022.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur du cuivre a atteint 5 551 000 lots. Le volume moyen des opérations quotidiennes et la position ouverte ont culminé à 35 000 lots et à 26 000 lots respectivement en juillet 2022.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur du TSR 20 a atteint 13 592 000 lots. Le volume moyen des opérations quotidiennes était de 75 000 lots en juillet, un sommet en 2022. La position ouverte moyenne quotidienne était de 97 000 lots en septembre, un sommet en 2022.

Le volume total annuel des opérations sur les options de pétrole brut a atteint 6 601 000 lots. Le volume moyen des opérations quotidiennes s'est établi à 45 000 lots en décembre. La position ouverte moyenne quotidienne était de 34 000 lots en décembre, un sommet en 2022.

Pour obtenir des données plus détaillées, consultez le site Web de l'INE : http://www.ine.cn/en/statements/.

À propos du SHFE

Dans le but ultime de servir l'économie réelle, le Shanghai Futures Exchange (« SHFE ») est soumis à la réglementation uniforme de la China Securities Regulatory Commission (« CSRC ») et organise les opérations à terme approuvées par la CSRC conformément aux principes d'ouverture, d'impartialité, d'équité et d'intégrité. Il y a actuellement 20 contrats à terme standardisé et 8 options sur marchandises disponibles aux fins de négociation auprès du SHFE.

À propos de l'INE

Le Shanghai International Energy Exchange (« INE »), qui est inscrit dans la zone pilote chinoise de libre-échange (Shanghai) depuis 2013, gère l'inscription, la compensation, le règlement et la livraison de contrats à terme, d'options et d'autres produits dérivés, formule des règles commerciales, met en oeuvre des mesures d'autoréglementation, publie des informations sur les marchés et fournit des services liés aux technologies, aux sites et aux installations.

