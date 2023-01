Acquisition de trois nouvelles résidences pour aînés - Gestion Résidences des Bâtisseurs maintenant présent dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean





MONTRÉAL, le 9 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Gestion Résidences des Bâtisseurs s'enracine au Saguenay en acquérant les trois résidences pour retraités du Groupe Desainay : la Villa des Orchidées et la Villa des Sables de Jonquière ainsi que la Villa Saint-Alexis de La Baie. La transaction a été conclue le 23 décembre 2022.

Gestion Résidences des Bâtisseurs accroît ainsi de 600 unités son portefeuille immobilier destiné aux retraités autonomes ou semi-autonomes, qui en comptera bientôt un peu plus de 5?000 avec l'ouverture à l'été 2023 de la résidence en construction à La Pocatière. À l'échelle du Québec, l'entreprise emploie près de 1?400 personnes.

Des acquisitions de coeur

Les Villas des Orchidées, des Sables et Saint-Alexis à Saguenay totalisent 600 unités -- studios, 3 ½ et 4 ½ en plus de deux centres de soins -- et bénéficient de plusieurs espaces communs tout en offrant une gamme variée de services et de soins. Une des particularités de ce groupe de résidences réside dans le fait qu'il dispose d'une cuisine centrale desservant les trois établissements.

«?Ces acquisitions représentent bien le type d'environnement auquel nous aspirons : une variété d'appartements de tous les prix pour nous adapter facilement aux besoins de la clientèle, et offrant de nombreuses commodités pour garder les résidents actifs. Nous envisageons de bonifier graduellement l'offre et la qualité des services et des soins. Nous projetons déjà des projets de rénovation pour les divers espaces communs. Nous avons aussi la possibilité de planifier des phases d'agrandissement sur les terrains adjacents, selon la demande dans les années à venir. C'est un avantage considérable d'avoir cette flexibilité pour le futur?», explique Sébastien Gauthier, président des Résidences des Bâtisseurs.

Un groupe de résidences en croissance et bien implanté

Ces acquisitions, jumelées à la construction de la future résidence des Bâtisseurs à La Pocatière, confortent le 5e rang en importance de Gestion Résidences des Bâtisseurs parmi les groupes de résidences privées pour retraités au Québec, avec un total de 22 résidences en activité d'ici l'été 2023.

«?Avec ces récentes acquisitions et la future résidence des Bâtisseurs à La Pocatière, nous sommes enchantés d'étendre notre présence dans le secteur des résidences pour retraités en région. Nous poursuivons donc notre mission d'offrir à un plus grand nombre de retraités des résidences de qualité, disposant de tous les services, dans chaque région du Québec. Nous proposons ainsi aux nouvelles générations de retraités un environnement sain, stimulant et confortable où ils se sentent en sécurité avec le soutien attentionné de notre personnel. Nous faisons le pari d'investir dans nos régions et nous sommes fiers d'accroître notre offre afin que les retraités puissent demeurer dans leur communauté. Cela s'exprime au quotidien à travers notre promesse : Près de vous, près de chez vous?!?», ajoute Kristel Louboutin, vice-présidente Ventes, communications et marketing chez les Bâtisseurs.

À propos de Gestion Résidences des Bâtisseurs

Depuis 2003, Gestion Résidences des Bâtisseurs a développé ou acquis et gère aujourd'hui 21 résidences pour retraités partout au Québec. Elle est implantée dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de la Côte-Nord, de l'Estrie, de la Gaspésie, des Laurentides, de la Mauricie, de la Montérégie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'entreprise pilote plusieurs projets de construction ou d'agrandissement de résidences, notamment dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale et du Montréal métropolitain.

