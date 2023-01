L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - SVI.DB.C

Groupe TMX Limitée (le « Groupe TMX ») a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique dans VettaFi Holdings LLC (« VettaFi »), une société fermée établie aux États-Unis qui se spécialise dans la collecte et l'analyse de données, la création...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : China Keli Electric Company Ltd. Symbole à la Bourse de croissance TSX : ZKL.H Les titres : Oui Motif : Interdiction d'opérations sur valeurs Heure de la suspension (HE) : 09 h 15...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : ORAGIN Foods Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : OG Les titres : Oui Motif : Interdiction d'opérations sur valeurs Heure de la suspension (HE) : 09 h 10 L'OCRCVM peut...