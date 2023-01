PowerSchool accélère son expansion internationale et annonce l'ouverture prévue de son premier bureau au Moyen-Orient et en Afrique





PowerSchool (NYSE : PWSC), le fournisseur mondial pionnier en matière de de logiciels basés sur le cloud pour l'enseignement de la maternelle à la terminale (K12) en Amérique du Nord, a annoncé ses plans d'expansion internationale accélérée pour inaugurer son premier Bureau du Moyen-Orient et d'Afrique (MEA) à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU).

L'ouverture du bureau dans les Émirats arabes unis desservira la clientèle élargie et croissante de PowerSchool dans la région MEA, et soutiendra les relations clients croissantes de la société sur les marchés environnants. De plus, le nouveau bureau fournira un point focal pour aider à élargir les partenariats de distribution de PowerSchool sur les marchés MEA.

« À mesure que notre clientèle mondiale se développe, il est essentiel que nous renforcions nos capacités afin de répondre aux besoins de transformation numérique de nos clients », a déclaré Hardeep Gulati, PDG de PowerSchool. « Nous constatons une forte demande de solutions technologiques pour l'enseignement primaire et secondaire dans la région MEA. Et nous sommes uniquement positionnés pour fournir les meilleures solutions adaptées aux leaders de l'éducation dans la région MEA. Ceux-ci investissent dans la technologie qui leur permettront de fournir une éducation de haute qualité pour les générations à venir ».

Avec plus de 3 000 employés à travers le monde, les membres de l'équipe de direction et les équipes de vente et de marketing et d'ingénierie des solutions seront basés au bureau de PowerSchool aux Émirats arabes unis pour répondre à la demande actuelle et future des clients dans la région.

Au cours des 25 dernières années, PowerSchool s'est développée pour soutenir plus de 45 millions d'étudiants dans le monde et vendre des solutions dans plus de 90 pays, y compris des établissements d'enseignement bien établis et de premier plan dans le Golfe (CCG). Les clients actuels des EAU comprennent les écoles privées nationales d'Al Ittihad, Liwa Education, Aldar Education, Anglais langue seconde ou langue étrangère (ESOL) et l'American International School à Abu Dhabi.

PowerSchool (NYSE : PWSC) est le fournisseur mondial pionnier en matière de logiciels basés sur le cloud pour l'enseignement de la maternelle à la terminale (K12) en Amérique du Nord. Sa mission consiste à alimenter l'écosystème de l'éducation avec une technologie unifiée qui aide les éducateurs et les étudiants à réaliser leur plein potentiel, à leur manière. PowerSchool relie les élèves, les enseignants, les administrateurs et les parents dont l'objectif commun consiste à améliorer les résultats des élèves. Du bureau à la salle de classe à la maison, PowerSchool aide les écoles et les districts scolaires à gérer efficacement les rapports d'état et la conformité connexe, l'éducation spéciale, les ressources financière et humaine, les talents, l'inscription, la fréquentation, le financement, l'apprentissage, l'instruction, la notation, les évaluations et les analyses via une seule plateforme unifiée. PowerSchool soutient plus de 45 millions d'étudiants dans le monde et plus de 15 000 clients, y compris plus de 90 des 100 meilleurs districts scolaires en termes d'inscription d'étudiants aux États-Unis. Elle vend également des solutions dans plus de 90 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site électronique : www.powerschool.com.

