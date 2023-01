DoorDash lance un abonnement DashPass pour les étudiants et étudiantes canadiens à l'échelle nationale





Les étudiants et étudiantes peuvent désormais commander leur nourriture préférée en profitant d'une commodité et d'économies inégalées grâce à DashPass pour les étudiants.

TORONTO, le 9 janv. 2023 /CNW/ - DoorDash a annoncé aujourd'hui le lancement de l'abonnement DashPass pour les étudiants. Grâce à cette nouvelle offre, les étudiants et étudiantes canadiens inscrits à un programme d'études supérieures pourront désormais se régaler - sur le campus ou à l'extérieur - en savourant le meilleur de leur communauté. Offert à seulement 4,99 $ par mois, l'abonnement DashPass pour les étudiants est la solution la plus pratique et la plus économique pour les étudiants et étudiantes qui souhaitent se faire livrer de la nourriture sur demande de l'un des milliers de restaurants, dépanneurs et épiceries participants, ou de l'un de nos détaillants partenaires locaux et nationaux.

Que vous souhaitiez déguster un repas de votre restaurant préféré à la maison ou assouvir une fringale pendant une séance d'étude, DashPass pour les étudiants vous offre la commodité à un prix abordable. Avec la livraison gratuite et des frais de service réduits, les frais d'adhésion s'amortissent en une seule commande.

« Les étudiants et étudiantes représentent un groupe démographique important sur le marché de la livraison au Canada, car presque 60 % des étudiants et étudiantes canadiens se font régulièrement livrer des repas », explique Shilpa Arora, directrice générale de DoorDash Canada. « Grâce à DashPass pour les étudiants, les étudiants et étudiantes de partout au Canada ont désormais accès à un service de livraison complet, qui leur permet de se mettre sous la dent des collations de fin de soirée, des articles d'épicerie ou leur repas préféré, le tout, de façon pratique, rapide et abordable. »

En tant que marchand partenaire de DashPass, McDonald's offrira aux abonnés de DashPass un café chaud gratuit pour toute commande de 20 $ ou plus jusqu' au 31 janvier. Les abonnés de DashPass pourront siroter un café gratuit de McDonald's chaque jour!

En plus de payer seulement la moitié des frais d'adhésion mensuels exigés pour un abonnement normal à DashPass, les personnes abonnées à DashPass pour les étudiants profiteront d'avantages exclusifs, notamment de frais de livraison de 0 $ sur un nombre illimité de commandes admissibles dépassant le total partiel minimal. Ils auront aussi droit à des frais de service réduits, à un crédit DoorDash de 5 % sur chaque commande pour cueillette admissible, ainsi qu'à des promotions et à des articles de menu exclusifs à DashPass. L'adhésion à DashPass pour les étudiants est ouverte à tous les étudiants et étudiantes de premier cycle ou de cycle supérieur inscrits à un collège ou à une université reconnus au Canada.

Comptant plus de 10 millions de membres à l'échelle mondiale et poursuivant sa croissance, l'abonnement DashPass de DoorDash est la solution de premier plan à laquelle de plus en plus de consommateurs s'en remettent pour savourer leur quartier à moindre coût, là où ils se trouvent.

Pour vous inscrire à DashPass pour les étudiants et connaître les critères d'admissibilité détaillés, veuillez visiter notre site Web. Les personnes qui s'abonnent à DashPass pour la première fois peuvent profiter d'un essai gratuit de 30 jours*. Vous aimeriez économiser encore plus lors de l'année scolaire? Choisissez le forfait annuel pour étudiants, offert à seulement 48 $ par année.

À propos de DoorDash

DoorDash (NYSE : DASH) est une entreprise spécialisée dans la technologie qui met les consommateurs en contact avec leurs entreprises locales préférées dans 27 pays du monde entier. Depuis 2013, DoorDash offre des produits et des services qui permettent aux entreprises d'innover, de croître et d'entrer en contact avec davantage de clients. Avec son infrastructure logistique pour le commerce local, DoorDash aide les commerçants à prospérer dans l'économie de commodité d'aujourd'hui, donne accès aux consommateurs à davantage d'options dans leurs collectivités et fournit des occasions d'emploi valorisantes. Avec DoorDash, chaque commande vous permet de savourer votre quartier.

