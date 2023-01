HEXO annonce le lancement de cinq nouvelles variétés de cannabis sous les marques de renom Redecan et Original Stash





HEXO Corp (TSX : HEXO?; NASDAQ : HEXO) («?HEXO?» ou la «?Société?»), un important producteur de produits de cannabis de haute qualité, est heureuse d'annoncer le lancement de ses nouvelles souches de cannabis TnT sous les étiquettes Redecan et Original Stash Brands à travers le Canada. Ces nouvelles souches viennent élargir la gamme de produits les plus vendus de HEXO et sont disponibles dès maintenant sur les étagères des détaillants.

Ce lancement comprend trois nouveaux produits de la populaire gamme Redecan de HEXO et deux nouvelles souches sous la marque Original Stash Brand.

Le cannabis Redecan, séché en suspension et coupé à la main, présente une teneur en THC de 23 à 35 % et des profils terpéniques élevés, conçus pour la créativité, l'excitation et pour aider à se détendre. Les nouvelles souches de cannabis TnT se caractérisent par des bourgeons extrêmement denses couverts de trichomes :

Sex Panther (fleur), une souche hybride indica, a un goût puissant de gâteau effervescent.

une souche hybride indica, a un goût puissant de effervescent. Violet Fog (fleur) , une souche indica de type purple reign (violacée), issue des souches Grape Gasoline et Khalifa Mints, présente des notes fruitées et acidulées robustes.

, une souche indica de type (violacée), issue des souches Grape Gasoline et Khalifa Mints, présente des notes fruitées et acidulées robustes. Animal Rntz (fleur), une combinaison des souches populaires canadiennes Animal Cookie et californiennes RNTZ, présente une acidité fruitée et un arôme aigre-doux, soulignés par des niveaux étonnants de terpènes limonène et caryophyllène.

Les maîtres cultivateurs de HEXO ont consacré les deux dernières années à optimiser la génétique du cannabis et les techniques de culture sur leurs souches exclusives de cannabis indica et sativa afin de maximiser les terpènes et les pourcentages de THC pour le marché canadien.

«?Moins de 0,5 % de toutes les souches de cannabis que nous avons évaluées ont satisfait les critères internes de HEXO pour faire partie de la nouvelle série TnT de Redecan, déclare Rick Redekop, maître cultivateur chez HEXO et cofondateur de Redecan. Bien que le marché canadien se soit fortement concentré sur les pourcentages de THC, nous avons constaté qu'un bon équilibre des terpènes augmente considérablement l'expérience du cannabis ? de l'odeur initiale à l'ouverture de la boîte jusqu'à permettre aux composants du cannabis d'interagir dans le corps, et ce, sans délaisser l'arrière-goût. Nos nouvelles souches de première qualité regorgent d'arômes et de saveurs et offrent aux consommateurs une expérience remarquable et homogène.?»

Les nouvelles souches qui ont été ajoutées à la gamme Original Stash Brand optimiseront les capacités de culture du plus grand producteur licencié - et comprennent :

Atomik Sour Haze (fleur) , une souche sativa qui présente des notes fruitées et acidulées étonnantes.

, une souche sativa qui présente des notes fruitées et acidulées étonnantes. Ghost Gelato (fleur), une souche indica qui dégage une odeur funk rappelant la marijuana de la vieille école.

«?Ces souches incorporent toutes les caractéristiques que nos clients Original Stash adorent : des fleurs séchées très denses, un arôme puissant et des pourcentages élevés de THC, explique Brad Carter, maître cultivateur à l'installation HEXO de Masson, au Québec. Nous travaillons également sur d'autres souches sativa et indica pour l'été 2023, qui sont spécifiquement adaptées aux préférences des consommateurs et offrent l'expérience de cannabis de première qualité à laquelle s'attendent nos clients.?»

«?En plus d'excéder nos normes de première qualité, ces nouveaux produits rejoindront également un large éventail de palais et d'expériences de cannabis préférées des clients, ajoute Charlie Bowman, président-directeur général de HEXO. Nous nous sommes associés à quelques-uns des plus talentueux cultivateurs du secteur, qui comprennent mieux que quiconque comment cultiver du cannabis de haute qualité à grande échelle, et nous en voyons les résultats dans ces nouvelles souches. La nouvelle gamme renforce notre engagement à fournir des produits de première qualité en assurant un équilibre entre les niveaux de THC et de CBD, les niveaux de terpènes et les flavonoïdes.?»

À propos de HEXO Corp.

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, Redecan, UP Cannabis, Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada et en Israël. HEXO est l'une des principales entreprises de produits du cannabis au Canada en termes de part de marché récréatif. Pour plus d'informations, consulter le site www.hexocorp.com.

