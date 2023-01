CCI acquiert une participation majoritaire dans la société européenne de stockage par batterie S4 Energy BV





LONDRES, 9 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Castleton Commodities International LLC (« CCI ») a annoncé aujourd'hui qu'une de ses filiales avait acquis une participation majoritaire dans S4 Energy BV (« S4 Energy »), une société qui développe, possède et exploite des systèmes de stockage d'énergie à grande échelle.

Basée aux Pays-Bas, S4 Energy construit des systèmes de stockage d'énergie hybrides en combinant des batteries lithium-ion en réseau avec sa technologie exclusive de volant d'inertie KINEXT. S4 Energy dispose d'un portefeuille opérationnel de 25 MW aux Pays-Bas et d'une réserve de projets à différents stades de développement et de construction. La société a pour objectif de construire plus de 300 MW de ressources de stockage de longue durée au cours des trois prochaines années dans toute l'Europe occidentale.

« Nous sommes heureux de nous associer à S4 Energy en tant qu'actionnaire, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration avec eux pour faire de la société une plateforme paneuropéenne de grande envergure. Cet investissement reflète notre conviction que le stockage de l'énergie sera un élément clé de la décarbonation, tout en maintenant la stabilité et la fiabilité du réseau électrique européen », a déclaré Mohit Singh, vice-président de l'équipe des Investissements européens principaux de CCI.

Leo Visser, le PDG de S4 Energy, s'est lui aussi exprimé. « Nous sommes très heureux et fiers d'accueillir CCI en tant qu'actionnaire majoritaire. Grâce à leur réseau international, leur expertise et leur accès à des capitaux, nous serons en mesure d'accélérer considérablement le déploiement de nos projets de stockage d'énergie connectés en réseau et nous pourrons également promouvoir la valeur ajoutée de notre technologie de stockage exclusive KINEXT dans d'autres applications. »

CCI est un négociant mondial en matières premières énergétiques, dont les activités intégrées sont axées sur le marketing, le merchandising et le commerce des produits ainsi que sur la propriété, l'exploitation et le développement d'infrastructures liées aux matières premières. Veuillez consulter notre site web pour de plus amples informations : www.cci.com .

S4 Energy utilise des compétences et des équipements spécialisés ainsi que des logiciels sophistiqués pour exploiter pleinement la puissance du stockage de l'énergie. Nous aidons les producteurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux et les utilisateurs finaux à stabiliser l'offre et la demande et à tirer le meilleur parti de leurs infrastructures et de leurs flux d'énergie existants. Notre mission est de rendre la gestion de l'énergie et de la puissance plus intelligente, plus flexible et plus rentable. Veuillez consulter notre site web pour de plus amples informations : www.s4-energy.com

